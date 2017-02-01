Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde bulunan atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalara geçit vermiyor

Ankara'nın en büyük kültür merkezlerinden biri olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin yanında bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan binanın yıkımına başlandı.

Belediye ekipleri tarafından tespit edilen binalar yıkılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266’ıncı Cadde’de bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine sebep olan harabe bina Yenimahalle Belediyesi'nin girişimleriyle mülk sahibi tarafından yıkıldı.

Yaşar, yakından takip etti

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve geceleri kültür merkezine gelip giden vatandaşları tedirgin eden binanın yıkımına başlandı. 17 katlı binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçe genelinde bu tür yapıların yıkımı için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Bu bina da Yenimahalle'nin en güzel bölgelerinden birinde görüntü kirliliği yaratıyordu. Uzun uğraşlar sonunda belediyemizden alınan izinle mülk sahibi tarafından binanın yıkımına başlandı" dedi.

11 yıldır bekliyordu

Mahkemelik olması sebebiyle bitirilemeyen bina 11 yıldır atıl vaziyette duruyordu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kaba inşaatı biten binada yapılan inceleme neticesinde taşıma yönünden sorunlar olduğu tespit edildi. Binanın tamamında yapılan incelemede yıkılmasının daha uygun olacağına karar verdik. İnşaat sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde binanın yıkımına izin verdik" diye konuştu.

Uzman ekip tarafından yıkıldı

Yıkılma tehlikesi bulunan bina gerekli önlemlerin ardından yıkılmaya başlandı. Uzman ekipler tarafından iş makineleriyle yıkılan binanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın 10 gün içinde tamamen ortadan kalkması planlanıyor.

Yenimahalle’nin görüntüsünü bozuyordu

Binanın hukuki ve bürokratik nedenlerden dolayı tamamlanamadığını ve yıkılmasına karar verildiğini vurgulayan Başkan Yaşar, “Bölgemizde metruk durumda bulunan ve ilçemizin görüntüsünü bozan binanın yıkılması bizleri çok mutlu etti. Çünkü ciddi anlamda Yenimahalle’de görüntü kirliliği yaratıyordu. Ama sonunda yıkım çalışmaları başladı ve en yakın zamanda da yıkımı tamamlanacak. Yenimahalle’ye hayırlı olsun” dedi.