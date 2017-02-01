  • BIST 86.848
  • Altın 146,668
  • Dolar 3,7770
  • Euro 4,0601
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir -2 °C

Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde bulunan atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalara geçit vermiyor

»
Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde bulunan atıl ve yıkılmaya yüz tutmuş binalara geçit vermiyor
Ankara'nın en büyük kültür merkezlerinden biri olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin yanında bulunan ve görüntü kirliliğine sebep olan binanın yıkımına başlandı.

Belediye ekipleri tarafından tespit edilen binalar yıkılıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 266’ıncı Cadde’de bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine sebep olan harabe bina Yenimahalle Belediyesi'nin girişimleriyle mülk sahibi tarafından yıkıldı.

Yaşar, yakından takip etti

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve geceleri kültür merkezine gelip giden vatandaşları tedirgin eden binanın yıkımına başlandı. 17 katlı binanın yıkım çalışmalarını inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İlçe genelinde bu tür yapıların yıkımı için çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen binalar ivedi bir şekilde yıkılıyor. Bu bina da Yenimahalle'nin en güzel bölgelerinden birinde görüntü kirliliği yaratıyordu. Uzun uğraşlar sonunda belediyemizden alınan izinle mülk sahibi tarafından binanın yıkımına başlandı" dedi.

11 yıldır bekliyordu

Mahkemelik olması sebebiyle bitirilemeyen bina 11 yıldır atıl vaziyette duruyordu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kaba inşaatı biten binada yapılan inceleme neticesinde taşıma yönünden sorunlar olduğu tespit edildi. Binanın tamamında yapılan incelemede yıkılmasının daha uygun olacağına karar verdik. İnşaat sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde binanın yıkımına izin verdik" diye konuştu.

Uzman ekip tarafından yıkıldı

Yıkılma tehlikesi bulunan bina gerekli önlemlerin ardından yıkılmaya başlandı. Uzman ekipler tarafından iş makineleriyle yıkılan binanın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın 10 gün içinde tamamen ortadan kalkması planlanıyor.

Yenimahalle’nin görüntüsünü bozuyordu

Binanın hukuki ve bürokratik nedenlerden dolayı tamamlanamadığını ve yıkılmasına karar verildiğini vurgulayan Başkan Yaşar, “Bölgemizde metruk durumda bulunan ve ilçemizin görüntüsünü bozan binanın yıkılması bizleri çok mutlu etti. Çünkü ciddi anlamda Yenimahalle’de görüntü kirliliği yaratıyordu. Ama sonunda yıkım çalışmaları başladı ve en yakın zamanda da yıkımı tamamlanacak. Yenimahalle’ye hayırlı olsun” dedi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de açılan KOSGEB ve İç Anadolu Belediyeler Birliği “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri”nden 120 vatandaşı mezun oldu24 Ocak 2017 Salı 11:59
  • İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinin 5’incisi Batıkent Meydan AVM’de düzenlenen törenle açıldı22 Ocak 2017 Pazar 11:58
  • Yenimahalle Belediyesi 2017’de de Şentepe’yi yatırımlarla şenlendirecek21 Ocak 2017 Cumartesi 10:22
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarında karne heyecanı yaşandı20 Ocak 2017 Cuma 12:40
  • Yenimahalle Belediyesi ilçe genelindeki farklı mahallelere belediye semt birimleri kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor20 Ocak 2017 Cuma 12:06
  • Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Kupası 2'nci turunda çeyrek finale yükseldi20 Ocak 2017 Cuma 12:05
  • İABB çalışanlarının hakları da güvence altında19 Ocak 2017 Perşembe 10:56
  • “Gündem Yenimahalle” konulu periyodik toplantının 3’üncüsü, Batıkent Meydan AVM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi18 Ocak 2017 Çarşamba 13:32
  • “Bel-Boyun Ağrıları ve Tedavisi” adlı eğitim semineri Batıkent Meydan’da gerçekleşti16 Ocak 2017 Pazartesi 12:07
  • Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni sporcularından Naz Arıcı ürkiye 1’incisi, Neslihan Özşahin ise Türkiye 2’incisi oldu16 Ocak 2017 Pazartesi 11:59
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim