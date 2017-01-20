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Yenimahalle Belediyesi ilçe genelindeki farklı mahallelere belediye semt birimleri kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

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Yenimahalle Belediyesi ilçe genelindeki farklı mahallelere belediye semt birimleri kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlara çağdaş, hızlı ve konforlu bir hizmet sunabilmek için ilçe genelindeki farklı mahallelere belediye semt birimleri kurarak, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Batıkent, Gazi, Şentepe, Karşıyaka ve Susuz Semt Birimi olmak üzere 5 ayrı bölgede kurulan belediye binaları, mahalle sakinlerinin belediyeye gitmesine gerek kalmadan tüm işlemlerini gerçekleştirmelerine fırsat veriyor. Zaman zaman semt birimlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da bu kez Batıkent Ek Hizmet Binası’nda ziyaretleri kabul etti.

“Yenimahalle’de yaşayan herkes mutlu olsun”

Vatandaşların taleplerini dinleyen Yaşar, öğretmenden öğrenciye, engelli vatandaştan ev hanımına kadar herkesi makamında kabul ederek, ziyaretçilerinin sıkıntılarını dinledi, notlar aldı.

Herkese kapısının açık olduğunu belirten Yaşar, “Amacım Yenimahalle’de yaşayan herkesin mutlu olması. Bunun için çalışıyorum. Yenimahalle halkının sorunlarını kendi sorunum biliyorum” dedi.

Batıkent Ankara’nın yükselen yıldızı

Batıkent’e yaptığı yatırımlardan da söz eden Yaşar, “Eğitimden kültüre spordan sağlığa her alanda yatırım yaptık. Eskiyerek kullanım ömrünü dolduran Batıkent Semt Sahası’nı yenide revize ederek 10 bin metrekare alanda hayata geçen yeni spor kompleksini kısa sürede tamamladık. Şehir meydanları ile yaşar. Biz de bu anlayışla Batıkent'e dev bir meydan kazandırdık. Bu dev projeyle Batıkent'i otel konumundan çıkarıp, yaşayan bir semt haline getirdik. İnsanların rahatlıkla gezebildikleri, vakit geçirebildikleri bir mekan ortaya çıkardık. Batıkent Meydan AVM ile sosyal donatıları olan bir tesis inşa ettik. Batıkent Kültür Merkezi’ni inşa ederek içerisine Alevi vatandaşlarımız için Serçeşme Cemevi’ni açtık. Türkiye’de ikinci bir örneği bulunmayan Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi’yle, engellilere sıcak bir yuva, ailelerine de umut olduk. Yine açtığımız kreşlerle çocuklarımıza çağdaş eğitim veriyoruz. Sabancı ve Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve sosyal tesisleri ile vatandaşlarımızın sosyal hayatına renk kattık. Bunlarla da yetinmeyerek Batıkent’e yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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