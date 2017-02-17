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Yenimahalle Belediyesi ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerine devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerine devam ediyor
Son olarak 17 yaşındaki doğuştan engelli Olçar Aksu’nun evine engelli rampası inşa eden Yenimahalle Belediyesi, Aksu Ailesi’nin hayatını kolaylaştırırken Olçar’ı da eve bağımlı yaşamaktan kurtardı.

Aksu Ailesi’nin talebi üzerine Yenimahalle Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanarak ailenin yaşadığı dairenin balkonuna monte edilen ve bahçeyle bağlantı sağlayan rampa, Olçar’ın da hayatındaki bir engeli kaldırmış oldu.

Bahçe düzenlemesi de yapılacak

Engelli rampası yapmakla da yetinmeyen Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte rampanın yer aldığı alanda bahçe düzenlemesi de yaparak toprak olan alanı hem görsel olarak hem de Olçar’ın akülü arabası için daha uygun bir hale getirecek.

Anne-oğul yazın bol bol gezecek

Anne Emine Aksu, rampa yapılmadan önce oğlunun engeli nedeniyle bütün günü evde geçirdiklerini ifade ederek “Babamız evde olmadığı zamanlarda benim tek başıma Olçar’ı dışarı çıkarma imkanım olmuyordu. Sonra belediyemizin böyle bir hizmetinin olduğunu öğrendik ve başvurduk. Çok kısa sürede talebimiz yerine getirildi, hem çok şaşırdık hem de çok mutlu olduk. Bu hizmetin bu kadar kısa sürede tamamlanması bizim için sürpriz oldu. Artık tek başıma rahatlıkla oğlumu dışarı çıkarabiliyorum. Bize böyle bir imkan sunduğu için belediyemize teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim durumumuzda olan aileler için çok büyük bir hizmet. Havalar ısınınca oğlumla bol bol gezeceğiz. Artık eve bağımlı değiliz” diye konuştu.

Olçar ise özellikle hafta sonları dışarı çıktığını ve artık eve mahkum olmaktan kurtulduğunu belirterek “Benim gibi engelliler için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnunum. Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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