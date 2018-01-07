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Yenimahalle Belediyesi, ilçeye 4 yeni kültür merkezi daha kazandıracak

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Yenimahalle Belediyesi, ilçeye 4 yeni kültür merkezi daha kazandıracak
Yenimahalle’ye kazandırdığı Batıkent Meydan Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi, ilçeye 4 yeni kültür merkezi daha kazandıracak.

Turgut Özal, Ata (Susuz), Serhat ve Kaletepe’de yapımına başlanan tesislerin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür merkezlerinin bu yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Kültür merkezleri ihtiyaca göre hizmet verecek

Yenimahalle’nin 4 ayrı mahallesinde inşaatları hızla devam eden kültür merkezleri bölgenin ihtilaçları doğrultusunda hizmet verecek. Kültür merkezleri içinde mahalle sakinlerinin taziye kabul edecekleri ve yemeklerini verecekleri birimler bulunacak. Bu nedenle Taziye Evleri’nin içinde mutfak da yer alacak.

Kültürel ve sosyal etkinlikler için konferans salonlarının da yer alacağı kültür merkezleri içinde, vatandaşların yürüme mesafesinde meslek ve hobi edinmeleri amacıyla YENİMEK kurslarına da yer ayrılacak. Mahallelerin emeklilerinin vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri amacıyla İkinci Bahar Kültür ve Dayanışma merkezlerinin de bulunacağı tesislerde, okuma ve eğitim için ihtiyaç olduğu düşünülerek kütüphaneler de yapılacak.

Vatandaşımızın ihtiyaçları önceliğimizdir  

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, projeleri vatandaşın ihtiyaçlarına göre belirlediklerini kaydederek, “Hemşerilerimin yürüme mesafesinde belediyenin hizmetlerinden yararlanmasını planlayarak mahallelerimize kültür merkezleri inşa ediyoruz. Bu merkezler sayesinde hem taziyelerini kabul edecekler hem de nişan, kına gibi programlarını yapabilecekler. Kurslarımızdan, kütüphaneden, spor merkezlerinden yararlanacaklar. Sosyal belediyecilik vatandaşın ihtiyaçlarını ayağına götürmekle olur. Bizim hedefimiz de bu” dedi.

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