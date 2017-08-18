Yenimahalle Belediyesi ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, istihdam yaratmak için aynı masada buluştu

Bu kapsamda işbirliği yapan Yenimahalle Belediyesi ve Anadolu OSB, Yönetici Asistanı Yerleştirme ve İstihdam Programı adı altında 18-30 yaş arası, en az lise mezunu vatandaşlara iyi bir yönetici asistanı olabilmek için eğitim verecek.

Kayıtlar başladı son gün 29 Ağustos

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Meclis salonu nda gerçekleşecek olan program için kayıtlar başladı.

29 Ağustos’ta son bulacak kayıtlar için vatandaşların 344 08 98/64 74 numaralı telefonu araması yeterli olacak.

32 saatlik program, 25 Eylül’de başlıyor

Eğitmen Yasemen Çalışkan tarafından verilecek olan eğitimde katılımcılara Yönetici Asistanının Fonksiyonel Nitelikleri, Yönetici Asistanının Problem Çözme Becerisi ve Stres Yönetimi, İletişim ve Çatışma Çözme Becerileri ile Sözsüz İletişim, Etkin Telefon Görüşmeleri, İmaj, Protokol ve Görgü Kuralları, Zaman Yönetimi, Ofis Yönetimi, Toplantı Düzenleme ve Yönetme Becerileri, Yazışma Becerileri, Rapor Yazma ve Dosyalama eğitimi verilecek.

32 saatlik bir eğitimden geçecek olan vatandaşlar, program sonunda ise katılım belgesi almaya hak kazanacak.