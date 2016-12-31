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Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi

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Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi
Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesine izin vermeyen Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi.

Yolları açık tutarak trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, Yenimahalle’nin tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizledi.

Uludağ’ı Yenimahalle’de yaşadılar

Bu sayede kaldırımda kayma riski olamadan yürüyen, parklarda gönüllerince oynayan vatandaşlar, camilerde ise ibadetlerini rahat bir şekilde, ulaşım sorunu yaşamadan gerçekleştirdi.

Okulların tatil olmasıyla sokaklara çıkan çocuklar da kar tapu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Ellerine poşetlerini alan bazı vatandaşlar ise Yenimahallelilerin Yumurta Tepe diye adlandırdığı tepeden kayarak, adeta Uludağ’ı Yenimahalle’de yaşadı. Görsel bir şölenin yaşandığı Yenimahalle sokaklarında, kartpostallık görüntüler oluştu.

Tüm mahallerimiz de aralıksız çalışmaya devam edeceğiz”

Yenimahalle’de kış aylarının zor geçmemesi için çalışıyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tüm mahallerimizin yollarını açtık. Kaldırımlarda, yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de kısa sürede çözüyoruz. Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuzu deposunda hazır tutuyor. Aşırı soğukla beraber kar yağışının fazla olması ile oluşan buzlanmayı önlemek için hazır tutulan tuz, karla mücadelede yollarda kazaların önüne geçmek için kullanılıyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında sorunların yaşanmaması için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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