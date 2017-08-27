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Yenimahalle Belediyesi, kente 3 Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı, 1 merkez de yapım aşamasında

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Yenimahalle Belediyesi, kente 3 Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı, 1 merkez de yapım aşamasında
Yenimahalle’ye yaptığı sağlık yatırımlarıyla ilçeye yeni bir çehre kazandıran Yenimahalle Belediyesi, kente 3 Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırdı, 1 merkez de yapım aşamasında.

200 metrekare alan üzerine inşa edilen Aile Sağlığı Merkezlerinin İlkyerleşim, Kardelen, Yenibatı Mahallelerinde inşaatları tamamlanırken, Uğur Mumcu Mahallesi’nde de inşaatı devam ediyor.

Modern görüntüsüyle dikkat çekiyor

Modern görüntüsüyle dikkat çeken 6 odalı Aile Sağlığı Merkezleri içerisinde 3 poliklinik, 1 emzirme odası, acil yardım odası, 1 aile planlama odası, bekleme holü, mutfak ve tuvaletler bulunuyor.

İlçenin her noktasına eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet götürmeye gayret ettik. Belediye olarak sadece kendi yetki alanımızda olan işlerimizi değil, sağlık ve eğitim alanında da gücümüz ölçüsünde çalışmalar yaptık” dedi.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır”

Halkın sağlığının öncelikli olduğuna da vurgu yapan Yaşar, “Yürüme mesafesinde yerel hizmet anlayışımızın gereği olarak vatandaşlarımızı yormadan hizmetle buluşturuyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz ve mahallelerimizde ki sağlık ocaklarını arttırıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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