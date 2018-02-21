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Yenimahalle Belediyesi Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’ne yardım eli uzatıyor

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Yenimahalle Belediyesi Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’ne yardım eli uzatıyor
Yenimahalle Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın kaderini değiştiren en önemli savaş olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yapıldığı topraklar olan Kütahya’nın Dumlupınar İlçesi’ne yardım eli uzatıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat komuta ettiği savaş sonrası, Yunanların İzmir’e kaçışının başlaması ve Büyük Zafer’in kazanılmasına neden olan bölgedeki en büyük eksikliğin kültür merkezi ve misafirhane olması üzerine harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, projeyi 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yetiştirmeyi hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar'ın makus talihini değiştirmek ve onu şanına yaraşır görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, ilçeye misafirhane ve sosyal tesis kazandıracak.

Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği toprakların evladıyım

Dumlupınar’a yatırım yapmaktan onur duyduğunu anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ben Afyonluyum. Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği toprakların evladıyım. Ben tarihi, sadece tarih kitaplarından öğrenmedim. Dedelerimden, ebelerimden öğrendim.  Ülkemizin hangi acıları yaşadığını, Mustafa Kemal’i onlardan dinledim. Cumhuriyeti bu ülkenin reçetesi olarak görüyorum. Bu ülkede birlik, beraberlik ve kardeşliğin  daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ölümüne bir özgürlük mücadelesinin verildiği bu topraklara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu” dedi.

30 Ağustos’ta hizmete açılacak

Mart ayında ihalesi yapılacak olan tesisin, 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında, 4 günde 15 bin şehit verilerek zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, 30 Ağustos 2018’de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 Metrekare alan üzerine projelendirilen misafirhane ve sosyal tesisin toplam kapalı inşaat alanı 1500 metrekare olup, zemin ve bir kattan oluşacak. Proje çalışmaları devam eden tesiste; çok amaçlı salon, 12 adet iki kişilik ve 1 adet süit oda olan misafirhane, tv ve kahvaltı salonu, idare, hazırlık odası, mescid ve teknik hacimler yer alacak.

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