Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri bu kez sahnede hünerlerini sergiledi

Meydan kurs merkezi uygulamalı tiyatro kursu öğrencileri, dünyada bir milletin düğün âdetlerini anlatan ilk tiyatro eseri olan “Türkmen Düğünü” adlı oyunla Türkmen geleneğini devam ettiren iki aile arasındaki kız isteme ve düğün hikayesini sahneye taşıdı.

Ali Yürük’ün yazdığı oyunu tiyatro öğretmeni Celal Murat Usanmaz yönetirken 19 kursiyer muhteşem performanslarıyla bol bol alkış aldı.

Örf ve adetleri yeniden hatırlatıp, geçmiş zamanın türküleri eşliğinde neşeli ve coşkulu bir Türkmen düğününü anlatan kursiyerler, izleyenleri kimi zaman eğlendirip ve kimi zaman duygulandırırken tiyatro severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenimahallelilerin 2. Adresi YENIMEK

YENİMEK’lerde 20 bine yakın kursiyer 14 kurs merkezinde 100’e yakın branşta eğitim almaya devam ediyor. 7’den 70’e tüm Yenimahalleli vatandaşların 2’inci adresi haline gelen kurs merkezlerinde resimden, müziğe ve tiyatroya, okuma- yazmadan dil eğitimine, el sanatlarından mesleki eğitimlere kadar birçok kategoride uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalar sürüyor.

Yıl sonu sergisi gün sayıyor

Diğer yandan eğitimlerini tamamlayan YENİMEK kursiyerlerini yılsonu heyecanı sardı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yapılan çalışmaların görücüye çıkacağı büyük yılsonu sergisi 12 Mayıs Cuma günü saat 14.00’de Ankamall AVM’de düzenlenecek olan törenle kapılarını açacak.