Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinden dev konser

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konserde Şef Yılmaz Şirin eşliğinde sahne alan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerleri, vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
Performansı konsere damga vurdu
Kulakların pasının silindiği gece, sözleri Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman’a ait olan “Neden Türkü Söylüyorsun” adlı şiir ile başladı.
Şef Yılmaz Şirin’in seslendirdiği şiir vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, Down Sendromlu İnşirah Kılıç adlı kursiyerin solo performansı geceye damga vurdu.
Vatandaşlar da eşlik etti
Billur sesiyle koro ve solo da izleyenleri kendine hayran bırakan Kılıç, vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.
Konser birbirinden güzel şiirler ve türkülerle devam etti. Mağosa Limanı, Kışlalar Doldu Bugün, Kuru Çaydan Öte Yana ve Öte Bülbül Ötme gibi eserleri seslendiren koroya, vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.
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