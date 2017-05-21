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Yenimahalle Belediyesi, Müze Haftası’nda Irak Telafer’den Türkiye’ye sığınan 120 mülteci çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı

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Yenimahalle Belediyesi, Müze Haftası’nda Irak Telafer’den Türkiye’ye sığınan 120 mülteci çocuğa unutamayacakları bir gün yaşattı
Çoğu anne-babasını kaybetmiş, savaştan kaçan çocukların yaralarını bir nebze de olsa sarmak isteyen belediye, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin kapılarını Türkmen çocuklara açtı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da mülteci çocukları yalnız bırakmayarak, müzeyi küçük misafirleriyle birlikte gezdi. “Çocukluğunu doyasıya yaşamak her çocuğun hakkıdır” diyen Yaşar, “Yaşadığınız acı günlerin bir an önce dinmesini, ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir hayat sürmenizi diliyorum” dedi.

Gözyaşı değil, kahkaha vardı

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin alt katında inşa edilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Müze Haftası’nda Başkentli çocukların akınına uğradı. Müzeyi ziyaret edenler arasında Irak’tan Türkiye’ye sığınan 120 Türkmen çocuk da vardı.

TBMM Gönüllü Hizmetler Topluğu’nun çocuklara eşlik ettiği ziyarette Yenimahalle Belediyesi, minik misafirlerinin bütün yol, yemek masraflarını karşıladı. Müze içerisindeki bölümleri dikkatle inceleyen çocuklar, müze görevlileriyle eğitici oyunlar oynadı, kahkaha dolu dakikalar yaşadı. Vahşi Yaşam Bölümü’nde hayvanlarla tanışan çocuklar, doğruluk ve Pinokyo sergisinde hikayeler dinleyip, doğru söylemenin önemini öğrendi. Saygı ve çevre, sevgi ve veteriner kliniği, ses ve ışık deney,  yenilenebilir enerji, kuvvet mekanik deney atölyeleri, bilim sınıflarını da gezen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Başkan Yaşar da çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.

“Dünyayı çocuklar kurtaracak”

İnsanlığın zor bir sınavdan geçtiğini ifade eden Yaşar, “Dünya her gün savaşlar, yıkımlar, ölümler, gözyaşlarıyla kararırken, bu dünyada masumiyetini kaybetmeyen tek şey olan çocuklarımız tutunacak tek dalımız. Bu dünyayı çocuklarımız kurtaracak. Onlar bizim geleceğimiz. Ama maalesef bugün birçok ülkede çocuklar sokaklarda özgürce oynayamıyor. Top peşinde değil de mermilerden, bombalardan kurtulmak, hayatta kalmak için koşuyor. Bırakalım her çocuk, çocukluğunu doyasıya yaşasın. Sokaklarda özgürce oynasın, koşsun, gülsün, canı istiyorsa ağlasın… Biz büyüklerin görevi çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaktır” dedi.

Güdüllü çocuklar da ilk kez müze gezdi

Öte yandan Güdül’ün Karacaören Dağ Köyü’nden 65 çocuk da Müze Haftası dolayısıyla Evrensel Değerler Müzesi’ne gelerek hayatlarında ilk defa müze gezmenin mutluluğunu yaşadı.

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