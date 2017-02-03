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Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ki "Temelin Türküsü" konseri büyük ilgi gördü

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Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ki "Temelin Türküsü" konseri büyük ilgi gördü
Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Temelin Türküsü" konseri büyük ilgi gördü. Karadeniz’e özgü türkülerin söylendiği gecede hüzün ve neşe bir aradaydı.

“Temelin Türküsü" Şef Abdullah Gündüz yönetiminde Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde muhteşem bir organizasyonla gerçekleşti.  Geceye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  Trabzon Eski Valisi Yılmaz Ergun, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Karadeniz türküleri kulakların pasını sildi

Yıllarca dillerden düşemeyen Karadeniz türküleri salonu dolduran yüzlerce sanatseverin kulaklarının pasını sildi. Koronun söylediği türkülerin yanı sıra solo performanslar da vatandaşlar tarafından beğeniyle dinlendi. Hareketli eserlere bazı vatandaşlar horonla eşlik ederken, bazı eserler ise dinleyenleri bambaşka diyarlara götürdü. Şef, Gündüz'ün eser aralarında anlattığı Karadeniz fıkraları da salonu dolduran Ankaralıları kahkahaya boğdu.

Süreyya Davulcuoğlu sahne aldı

Gecenin sonunda sahneye Karadeniz türkülerinin sevilen ismi Süreyya Davulcuoğlu çıktı. Davulcuoğlu, türkülerini Yaşar ve Yenimahalleliler ile birlikte söyledi. Gecenin sonunda Davulcuoğlu, tarafından söylenen "Atabarı" isimli eser salonda coşkunun doruk noktasına ulaşmasını sağladı.  

Yaşar, "Zeybek de bizim horon da bizim"

Konser sonunda salondakilere hitap eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.  Yaşar, "1923 yılında bu ülkenin hiçbir şeyi yoktu. Borçları olan bir ülkeden bugün üniversiteleriyle, sanayisiyle, fabrikalarıyla, bilim adamlarıyla çağı yakalamış bir ülke haline geldik. Bu ülke İslam ülkeleri içinde yıldızı parlayan tek ülke. Bu yüzden Cumhuriyete sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhuriyet bizim birlik ve beraberliğimizin teminatı. Kardeşçe yaşamamızın teminatıdır. Geri dönüş yok. Torunlarımıza kardeşçe yaşayabilecekleri bir Türkiye bırakmak bizim ellerimizde. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bizi biz yapan değerlerdir. Zeybek de bizim horon da, bar da bizim kırık hava da " diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yaşar, Şef Gündüz ve Davulcuoğlu'na çiçek takdim etti. Yaşar’a teşekkürlerini sunan Gündüz, “Başkanımız ne kadar yoğun olursa olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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