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Yenimahalle Belediyesi personeline “İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi personeline “İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer düzenledi
Yenimahalle Belediyesi, Meslek Edindirme ve Hobi Kursları çatısı altında hizmet veren personeline “İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer düzenledi.

Medical Park Ankara Hastanesi ortaklığında, Batıkent İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen eğitime, YENİMEK öğretmenleri ve personeli olmak üzere toplamda 250 kişi katıldı.

İlk yardım uygulaması ne gibi durumlarda yapılır?

Katılımcılar, Medical Park Ankara Hastanesi Eğitim Geliştirme Uzman Hemşiresi Aslıhan Sönmez tarafından hayvan ısırmaları, boğulmalar, kanama müdahaleleri, yanıklar ve acil durumda ilk müdahale konularında bilgilendirildi.

Öncelikle ilk yardım uygulamasının ne gibi durumlarda yapılmasını gerektiğini belirten Sönmez, “İlk yardım herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Öncelikle herkesin buna göre hareket etmesi gerekir” dedi.

İlk yardım uygulamasını bilmeyenleri uyardı

İlk yardım uygulamasının öncelikli amacının yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek olduğunu da vurgulayan Hemşire Sönmez, ilk yardım uygulamasını bilmeyen kişinin asla hasta ya da yaralıya dokunmaması ve onu kıpırdatmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eğitimin ardından belediye yetkilileri, aynı eğitimin 24-25 Ağustos tarihleri arasında Yenimahalle Belediyesi anaokullarında çalışan öğretmenlere de verileceğini söyledi.

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