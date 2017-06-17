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Yenimahalle Belediyesi, personelini düzenli aralıklarla olası yangınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda eğitiyor

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Yenimahalle Belediyesi, personelini düzenli aralıklarla olası yangınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda eğitiyor
Bu kez belediyenin baş şoförlük ve makine parkında yangın tatbikatı düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta yaklaşık 350 personel, yangın türleri ve yangına ilk müdahalenin önemini öğrendi.

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından düzenlenen tatbikat, nefesleri kesti. İş Güvenliği uzmanlarının gözetiminde gerçekleşen tatbikat öncesi Uzman Naki Seyhan, personele yangın türleri hakkında bilgi verdi.

Yangın türleri ve söndürme yöntemleri

A sınıfı yangınların katı madde yangınları olduğunu kaydeden Seyhan, bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesinin ise su olduğunu söyledi. Sıvı madde yangınlarının B sınıfı yangınlar olduğunu belirten Seyhan, “B sınıfı yangınlarda söndürme işlemini çok hızlı yapmalıyız. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğmadır. C sınıfı yangınlar, gaz yangınlarıdır yani bir vana sistemine bağlıdır. Bu yangınlarda ilk yapacağımız iş, bu vanayı kapatarak gazı kesmektir, sonra yangına müdahale edilmelidir. Yine boğma yöntemiyle yangına müdahale etmek doğrudur. D sınıfı yangınları metal yangınlarıdır. Çok yüksek derecelerde tutuştuğu için her yerde olmaz. F tipi yangınlarıysa yağ yangınlarıdır. Bu yangınlarda su kesinlikle kullanılmaz. Su yangını büyütür. Böyle durumlarda da ateşi boğmak gerekir” diye konuştu.

Biyolojik köpüklü söndürücüde risk yok

Eğitimin ardından çıkarılan yangın, 2 farklı söndürme tüpüyle söndürüldü. İlk olarak kuru kimyevi toz kullanıldı. Bu şekilde oksijenin yok edildiğini söyleyen Seyhan, “Bu yangın tüpüyle söndürülen yangınlarda risk devam eder ve soğutma işlemi yapmak da gerekir” dedi. Daha sonra biyolojik köpüklü yangın tüpüyle yangına müdahale edildi. Köpük yönteminin yangına temas etmesiyle söndürme ve soğutma yaptığını kaydeden Seyhan, bu tip yangın söndürücüde risk olmadığını sözlerine ekledi.

Tatbikatta bazı personeller de öğrendiklerini uygulamalı olarak gösterme imkanı buldu ve yangına söndürme tüpleriyle müdahale etti.

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