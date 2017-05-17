Yenimahalle Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

7 yıldır Yenimahalle halkına Ramazan Ayı’nı dolu dolu yaşatan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara Ramazan coşkusunu yaşatmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye, Yenimahalle’nin dört bir yanında düzenlenecek olan mahalle iftarları ve geleneksel hale gelen Ramazan eğlenceleri ile vatandaşlara eğlenceli ve huzurlu bir Ramazan Ayı yaşatmayı hedefliyor.

17 mahallede iftar sofrası kurulacak

17 mahalle iftarları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak olan Yenimahalle Belediyesi, bunun yanı sıra Demetevler ve Şentepe olmak üzere 2 noktada da sabit iftar çadırı kuracak. Belediyenin ikram edeceği iftar yemeği sayesinde aynı sofrada buluşacak olan binlerce vatandaş, Ramazan’ın coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara gezici ekipler hizmet edecek

Engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmayan belediye, iftar noktalarına gelemeyecek vatandaşlara, gezici ekipleriyle evlerine kadar iftar yemeklerini gönderecek. Bu yıl 600 eve iftar taşıyacak olan belediye böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı Ramazan’da toplumun her kesime ulaşacak.

Vatandaşlara 5 yıldızlı iftar