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Yenimahalle Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi Ramazan Ayı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
7 yıldır Yenimahalle halkına Ramazan Ayı’nı dolu dolu yaşatan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara Ramazan coşkusunu yaşatmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye, Yenimahalle’nin dört bir yanında düzenlenecek olan mahalle iftarları ve geleneksel hale gelen Ramazan eğlenceleri ile vatandaşlara eğlenceli ve huzurlu bir Ramazan Ayı yaşatmayı hedefliyor. 

17 mahallede iftar sofrası kurulacak 

17 mahalle iftarları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak olan Yenimahalle Belediyesi, bunun yanı sıra Demetevler ve Şentepe olmak üzere 2 noktada da sabit iftar çadırı kuracak. Belediyenin ikram edeceği iftar yemeği sayesinde aynı sofrada buluşacak olan binlerce vatandaş, Ramazan’ın coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara gezici ekipler hizmet edecek 

Engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmayan belediye, iftar noktalarına gelemeyecek vatandaşlara, gezici ekipleriyle evlerine kadar iftar yemeklerini gönderecek. Bu yıl 600 eve iftar taşıyacak olan belediye böylece paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı Ramazan’da toplumun her kesime ulaşacak. 

Vatandaşlara 5 yıldızlı iftar

İftar çadırlarında da her türlü konforu düşünen belediye, yaz sıcaklarında oruç tutan vatandaşlar için iftar çadırlarında klima da bulundurulacak. İftar saatlerini takip etmeleri için de her çadıra LCD ekran televizyon konacak. Vatandaşlar Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara, sihirbaz gösterilerine kadar unutulmaya yüz tutmuş eski Ramazan eğlencelerinin tadına varacak. Geçtiğimiz Ramazan ayında 150 bin iftar yemeği dağıtan Yenimahalle Belediyesi bu sene bu sayıyı 180 bine çıkarmayı hedefliyor.

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