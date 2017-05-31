Yenimahalle Belediyesi sağanak yağış nedeniyle evleri sular altında kalan ailelerin yaralarını sarmaya çalışıyor

Su baskınlarına anında müdahale ederek sel sularının tahliyesini yapan ekipler, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.

Yağıştan en çok etkilenen bölge olan Batıkent’te çok sayıda aile zor günler yaşıyor. Kardelen Mahallesi ’nde bulunan Zara Yapı Kooperatif Sitesi’nde hemen hemen bütün evleri su basarken site sakinlerinin yardımına Yenimahalle Belediyesi ekipleri koşmaya devam ediyor. Evleri kullanılamaz hale gelen site sakinlerinin yemek derdini çözen belediye, site içerisinde 250 kişilik yemek dağıtarak sel mağdurlarının bir nebze de olsa yüzünü güldürüyor.

“Sorunun çözümü için çaba harcıyorum”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını hatırlatarak “Maalesef, Batıkent’te ciddi bir altyapı sorunu var. Büyükşehir’in yetki alanında olduğu için bizim yapacağımız çalışmalar kısıtlı oluyor. ASKİ yetkilileriyle görüşme halindeyim. Bu sorunun çözümü için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Selden etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını en aza indirmek için ekiplerimizle mücadele veriyoruz. Vatandaşların anında yardımına koşan ekiplerimiz, sel sularını tahliye ediyor, sular çekildikten sonra da temizlik çalışmalarına destek veriyor” dedi.

Ramazan ayı nda vatandaşların böyle bir mağduriyet yaşamasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Yaşar, “Birçok ailenin evleri, eşyaları kullanılamaz hale geldi. Bu mübarek ayda çok sayıda ailenin yemek yapacakları bir mutfakları, kap, kaçakları kalmadı. Bu ailelere az da olsa bir destek vermek için sıcak yemek servisi yaptık” ifadelerini kullandı.

Yenimahalle’ye teşekkür

Yenimahalle Belediyesi’ne destekleri için teşekkür eden sel mağdurlarından Seyfettin Meydan, “Yenimahalle Belediyesi ekipleri sabah 4’e kadar burada bize destek verdiler” dedi. Her yağmurda sel korkusu yaşadıklarını ifade eden Meydan, “Evimize bu 3’üncü su baskını oldu. Zararımız çok büyük. Geçen yıl oğlumun düğününü yaptım. Onun da bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi” dedi.

“Büyükşehir yolu yükselti, biz çukurda kaldık”

Vehip Lebit ise ASKİ ekiplerinin ilgisizliğinden yakınarak “Büyükşehir Belediyesi sitenin hemen üstünde bulunan Batıkent Bulvarı’nda yolu yükselttiği için biz çukurda kaldık. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir başka site sakini Yücel Akdemir ise 7 sene içinde 3’üncü su baskınını yaşadıklarını kaydederek “Eşyalarımızın hepsini attık. 60-70 bin civarı zararımız var” diye konuştu.