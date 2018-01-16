Yenimahalle Belediyesi, Şair Nazım Hikmet Ran’ı 116’ıncı doğum gününde muhteşem bir organizasyonla yad etti

Usta şairin adını taşıyan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen doğum günü özel programında Grup Ankara Resitali’nin “Aslolan Hayattır” adlı sahne gösterisi ve “Nazım Hikmet Karikatür Sergisi” Başkentliler ile buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Belediye meclis Üyeleri, muhtarlar ve Yenimahalleliler katıldı.

24 Ocak’a kadar Karikatürlerle Nazım

Başkan Yaşar geceye sergi açılışıyla start verdi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda 21 ülkeden ünlü sanatçının çizdiği 60 Nazım Hikmet karikatürü Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başkan Yaşar serginin açılışını Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ile birlikte yaptı. Rusya’dan İspanya’ya, Romanya’dan Kanada’ya, Yunanistan’dan Sırbistan’a kadar çok sayıda karikatüristin çizimlerinin yer aldığı sergi, 24 Ocak Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu memleket bizim

Kısa bir konuşma yaparak Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet ’in ismini Ankara’nın en büyük kültür ve sanat merkezine vermekten onur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Nazım Hikmet’in de dediği gibi “Bu memleket bizim”. Tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla, eksiklikleri fazlalıklarıyla, güzellikleri ve çirkinlikleri ile bizim. Bu topraklarda bir arada yaşayabilmemizin, bu ahengin devam etmesinin yolu da bir olmak, bir arada olmaktır. Birilerini suçlayarak, yaftalayarak değil, anlamaya çalışarak ortak yaşam kültürünü geliştirmemiz gerekir. Geçmişte yapılan bu suçlamalar, sürgünler, vatandaşlıktan çıkarmalar bize bir şey kazandırmadı sadece dünya çapında adımızı lekeledi. Yani Nazım ve Nazım gibilere bir şey olmadı, onlar değerlerinden kaybetmedi biz kaybettik. Bir daha hiçbir sanatçımızın, yazarımızın, şairimizin bu tür sıkıntılar ve acılar yaşamamasını umuyor, Nazım Hikmet ’in kıymetini bilenler ve ananların çok olmasını diliyorum” dedi.

Gece boyunca Nazım’ın eserleri yankılandı

Açılışın ardından Grup Ankara Resitali’nin “Aslolan Hayattır” adlı sahne gösterisi muhteşem bir geceye imza attı. Devlet Tiyatrosu sanatçıları Murat Atak, İpek Çeken, Ferahnur Barut’un anlatıları, Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları Arda Aktar, Mehmet Yılmaz, Zeynep Halvaşi’nin yorumu ile Nazım sahneye taşındı. Sanatçılar bir yandan Nazım’ı anlatırken bir yandan da büyük şairin o çok bilinen ‘Ben bir ceviz ağacıyım’, ‘Seviyorum seni’, ‘Karlı Kayın ormanı’ gibi dizelerini ard arda yorumladı.

Muhteşem geceye muhteşem final

Tüm şarkı ve şiirlere eşlik eden Yenimahalleliler gecenin finalini de hep birlikte yaptı. Sahneye çıkarak sanatçılara çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sanatçılar ve tüm konuklar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Bursa Cezaevi’nde yatarken Nazım Hikmet’e ithafen yazdığı “Yiğidim aslanım” adlı türküyü hep bir ağızdan söyledi.