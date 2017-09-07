Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan 2017-2018 Futbol Akademisi için kayıtlar başladı

Yenimahalle’nin keşfedilmeyi bekleyen sihirli ayakları için eğitimler de 23 Eylül’de start alacak.

Yenimahalle Belediyesi ilçede yaşayan 8-14 yaş arası futbol meraklısı minikler için kış fırsatı sunuyor. Çocuk ların sosyalleşmesi, fiziksel aktivitelerde bulunması ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayan kayıtlar, antrenmanlar başlayana kadar devam edecek.

Eğitimler 9 ay sürecek

23 Eylül 2017 cumartesi günü başlayacak olan futbol akademisi yaklaşık 9 ay boyunca her Cumartesi ve Pazar günleri sabah 8.30-9.30 saatleri arasında keşfedilmeyi bekleyen minik futbolculara eğitim verecek.