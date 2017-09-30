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Yenimahalle Belediyesi tarafından Kardelen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Yenimahalle Umut Aile Sağlığı Merkezi” açıldı

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Yenimahalle Belediyesi tarafından Kardelen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Yenimahalle Umut Aile Sağlığı Merkezi” açıldı
Tören öncesi sağlık merkezinde çalışacak doktorlarla bir araya gelen Yaşar, doktorlara görevlerinde başarılar dileyerek “Hayırlı Olsun” dedi.

200 metrekare alan üzerine inşa edilen aile sağlığı merkezinin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Mahallemiz çok değişti, çok güzelleşti

Tören öncesi sağlık merkezinde çalışacak doktorlarla bir araya gelen Yaşar, doktorlara görevlerinde başarılar dileyerek “Hayırlı Olsun” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde ise Kardelen Mahallesi Muhtarı Ali Çoşkunyürek, Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

Coşkunyürek, “Artık sağlık hizmeti almak için uzağa gitmemize gerek yok yürüme mesafesinde sağlık hizmeti alabileceğiz. Mahallemiz çok değişti, çok güzelleşti. Başkanımız Fethi Yaşar’a tüm Kardelenliler adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet

İlçenin her noktasına eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Yaşar da “Belediye olarak sadece kendi yetki alanımızda olan işlerimizi değil, sağlık ve eğitim alanında da gücümüz ölçüsünde çalışmalar yapıyoruz. Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Yerel hizmet anlayışımızın gereği olarak yürüme mesafesinde vatandaşlarımızı sağlık hizmetiyle buluşturuyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Devam eden inşaatlarımızla birlikte toplam 36 Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, 6 odalı Aile Sağlığı Merkezi’nin içerisini vatandaşlar ve doktorlarla birlikte gezdi.

Merkezin içerisinde 3 poliklinik, 1 emzirme odası, acil yardım odası, 1 aile planlama odası, bekleme holü, mutfak ve tuvaletler bulunuyor.

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