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Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 8 günlük “Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenlendi

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Yenimahalle Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 8 günlük “Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenlendi
8 ayrı başlıkta eğitime tabi tutulan personeller, pek çok konuda bilgilendi.

500 personel eğitim aldı

Düzenlenen programla belediye personelleri “Etkin İletişim ve Empatik Dinleme, Takım Çalışması ve Motivasyon, Vatandaş Memnuniyeti, Büro Yönetimi ve Sekretarya, Yönetim Becerileri ve Liderlik, Resmi Yazışma Kuralları, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları” eğitimi aldı.

Belediye meclis salonunda 8 gün boyunca çeşitli akademisyenlerle gerçekleşen eğitimlere, belediyenin her biriminden yaklaşık 500 personel katıldı.

İnsan algıları açıksa değişir

TDO Eğitim ve Danışmanlık’tan uzman eğitimciler, personellerin sorularını da yanıtladı. 

Akıcı anlatımlarıyla personeli sıkmadan eğitim veren uzmanlar, “Ortada sağlıklı bir iletişim varsa ne verirsen onu alırsın. Olumlu bakış açısı da çok önemli. Olumlu bakış açısına sahip olan birey, olumsuz bakış açısına sahip olan bir kişiden daha çok başarılı olur. Kendimize insan değişebilir mi diye soracak olursak eğer bilmelisiniz ki insan ancak değişime, gelişime açık olursa ve algıları açıksa değişir” dedi.

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