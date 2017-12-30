Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan Ankara’nın ilk çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde dünya çocukları için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın da çocukları yalnız bırakmadığı yeni yıl etkinliğinde; TBMM gönüllü hizmetler..

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın da çocukları yalnız bırakmadığı yeni yıl etkinliğinde; TBMM gönüllü hizmetler topluluğundan savaş mağduru ülkemize sığınan Suriye, Irak Türkmen’i, Afgan ve Türk6-12 yaş arası 74 çocuk2018’e merhaba dedi.

Hediyeler Başkandan

Parti öncesi çocuk müzesini gezerek eğitim alan çocuklar Dino Kafe’de eğlencenin tadını çıkardı. Başkan Yaşar afiyetle yemeklerini yiyen çocuklara yeni yıl hediyesi olarak kırtasiye seti dağıttı. Başkan Yaşar’la birlikte yeni yıl pastasını kesen çocuklar hareketli müzikler eşliğinde dans edip pasta yedi.

Dünya çocukları kaynaştı

Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ’nde faklı kültürlerden bir araya gelen çocuklar hem kaynaşıp hemde bir arada gönüllerince eğlendiler ve Nöbetçi Sahne tarafından sergilenen “Sen seni bil” isimli tiyatro oyununu kahkahalarla izlediler.

2018 güzelliklerle gelsin

Tüm dünya çocuklarının yeni yılını kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “2018 ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirsin. Sizlere de derslerinizde başarı ve sevdikleriniz güzel bir hayat diliyorum” dedi.