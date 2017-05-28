Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü "Temizlik İşleri Ritim Grubu"nu kurdu

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ankara’da bir ilke imza attı. Kimi hafriyatçı, kimi iş makinası operatörü, kimi ilaçlama ekibinden 12 temizlik personeli bir araya gelerek ritim grubu kurdu.

Grup, bugünlerde hummalı bir şekilde 3 Haziran Cumartesi günü Meydan AVM önünde düzenlenecek olan Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yapacakları gösteriye hazırlanıyor.

Yenimahalle’de temizlik personelini tatlı bir telaş aldı

Yenimahalle’de temizlik personelini tatlı bir telaş aldı. Yaşları 20 ila 55 arasında değişen 12 personel ritimde buluştu. Müziğe gönül veren bu personellerin ellerinde baget vardı ama enstrümanları çöp konteyneri, cam kumbarası, pil kutusu, bitkisel atık yağ bidonu ve çalı süpürgesi oldu.

Yaklaşık 5 hafta önce Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursu (YENİMEK) ritim eğitmenleri Erhan Demir ve Koray Özer ile çalışmaya başlayan ritim grubunun repertuarı ise oldukça geniş. Grup Türkçe ve yabancı şarkıların yanı sıra hocalarının hazırlandığı koreografi ve kompozisyonları da başarı ile icra ediyor.

Salı ve perşembeyi iple çekiyoruz

Haftada 2 gün 2’şer saat eğitim yaptıklarını anlatan ritim grubunun şefi 52 yaşındaki 2 çocuk babası Haydar Öcal “Gençken kısa bir dönem saz kursuna gittim. Müzik bize terapi gibi oluyor. Motivasyonumuz artıyor. Salı ve Perşembe günlerini iple çekiyoruz. Ailem ve çocuklarıma da büyük sürpriz olacak. Bize güvenen ve bu imkanı veren Yenimahalle Belediyesi’ne ve tüm yöneticilerimize, en çok da bize inanan ve emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyük gün 3 Haziran