Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması için spor aktivitelerini salonlardan dışarı taşıyor

İlçe halkının sporla sağlıklı kalmasını hedefleyen Belediye sporu sevdirmek amacıyla açık havada spor etkinliklerine kaldığı yerden Platesle devam ediyor.

Amatör spor kulüpleri nin olduğu kadar tüm Yenimahalle halkının spor yapma imkanı bulduğu Hasan Doğan Stadı’nda, Pilates eğitimleri başlıyor. İlçenin dört bir yanını spor salonları ile donatan Belediye, salonlarda yapılan zumba, aerobik, pilates gibi sporlar açık havaya taşıdı.

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Geçtiğimiz aylarda son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen Zumba dansını da açık havada vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Zumbayı çok yorucu bulanlar için şimdi de Platesle Yenimahalle sakinlerinin hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji katacak.