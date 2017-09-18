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Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması için spor aktivitelerini salonlardan dışarı taşıyor

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Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması için spor aktivitelerini salonlardan dışarı taşıyor
İlçe halkının sporla sağlıklı kalmasını hedefleyen Belediye sporu sevdirmek amacıyla açık havada spor etkinliklerine kaldığı yerden Platesle devam ediyor.

Amatör spor kulüplerinin olduğu kadar tüm Yenimahalle halkının spor yapma imkanı bulduğu Hasan Doğan Stadı’nda, Pilates eğitimleri başlıyor. İlçenin dört bir yanını spor salonları ile donatan Belediye, salonlarda yapılan zumba, aerobik, pilates gibi sporlar açık havaya taşıdı.

Güne zinde başlayın

Geçtiğimiz aylarda son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen Zumba dansını da açık havada vatandaşlarla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Zumbayı çok yorucu bulanlar için şimdi de Platesle Yenimahalle sakinlerinin hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji katacak.

Tüm Yenimahalle halkının katılabileceği açık havada spor etkinlikleri 26 Eylül Salı günü, uzman hocaların eşliğinde başlayacak. Sabah sporları, hafta içi her Salı ve Perşembe günü sabah 08.00 gerçekleşecek. Bu sayede vatandaşlar güne zinde başlama fırsatı bulacak.

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