  • BIST 110.177
  • Altın 155,852
  • Dolar 3,8403
  • Euro 4,5381
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C

Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çağdaşlık Seminerleri” hız kesmeden devam ediyor

»
Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çağdaşlık Seminerleri” hız kesmeden devam ediyor
Vatandaşları bu kapsamda çeşitli konularda bilgilendiren Yenimahalle Belediyesi ve ÇYDD, bu kez de “Ev Kazalarında İlk Yardım” konulu seminere imza attı.

Ev kazalarında özellikle çocuklara dikkat edilmeli”

Karşıyaka İkinci Bahar ve Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen seminerde vatandaşlara ev kazalarından korunma yollarını anlatan Prof.Dr. Birgül Piyal, ev kazalarını “Düşmeler, yanıklar, katılarla boğulma ve tıkanma, suda boğulma, kimyasal madde içilmesi, zehirlenmeler” olarak 6’ya ayırdı.

Ev kazalarında özellikle çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Piyal, “Ev çocukların yaşam alanıdır. Onlar için keşfedecek çok şeyin olduğu bir yerdir. Onları kazalardan korumak da ebeveynlerin görevidir. Bütün riskler yok edilemez ama azaltılabilir ve güvenli bir ortam oluşturulabilir. Hem kendiniz için hem de çocuklarınız için farkında olun, gözleyin ve hazırlıklı olun” dedi.

“Kimyasal maddeleri kendi kutularında muhafaza edin”

Katılımcılara kimyasal maddeler konusunda da uyarılarda bulunan Piyal, “Kimyasal maddeleri her zaman kendi kutularında muhafaza edin. Yiyecek ya da içecek kutularında saklanan kimyasallar ev kazalarına yol açabilir. Örneğin su şişesine koyduğunuz ozonu çocuğunuz su sanarak içebilir. Bunlara özellikle dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Çocuğunuza ilacı şeker olarak adlandırmayın

Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına ilaçları şeker olarak adlandırmaması gerektiğinin de altını çizen Birgül Piyal, “Çocuklarımıza ilaçların gerçek ismini söyleyin, şeker olarak adlandırmayın. Çocuğunuz önünde ilaç içmemeye dikkat edin. İlacı kullandıktan sonra hemen yerine kaldırın. Tarihi geçmiş ilaçları atın” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketici Hakları Derneği’nden Başkan Yaşar’a teşekkür ziyareti12 Aralık 2017 Salı 10:27
  • Orta yaş ve üstü Yenimahalleliler Zumba yapacak11 Aralık 2017 Pazartesi 11:31
  • Yenimahalle'de 750 çocuk El Ayak Ağız Hastalığı salgınına karşı sağlık kontrolünden geçirildi08 Aralık 2017 Cuma 10:55
  • Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'ndan Başkan Yaşar'a teşekkür ziyareti07 Aralık 2017 Perşembe 10:24
  • Gazeteci Seçil Özer’i “Etkili İletişim Semineri” ile Yenimahallelilerle buluşturdu06 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü pop müziğinin sevilen ismi Buray unutulmaz bir gün yaşattı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:18
  • Yenimahalle Belediyesi 2018 yılında yapacağı açılışlar ile yerinden hizmet anlayışını hayata geçirmiş olacak03 Aralık 2017 Pazar 12:04
  • Dünya Engelliler Günü’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek’nde Buray, şarkılarını engelliler için seslendirecek02 Aralık 2017 Cumartesi 12:34
  • Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı Yaşar Kemal Kütüphanesi’nin ardından ilçeye 5 yeni kütüphane daha kazandırıyor01 Aralık 2017 Cuma 12:16
  • Başkan Yaşar, Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti30 Kasım 2017 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim