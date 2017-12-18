Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çağdaşlık Seminerleri” hız kesmeden devam ediyor

Vatandaşları bu kapsamda çeşitli konularda bilgilendiren Yenimahalle Belediyesi ve ÇYDD, bu kez de “Ev Kazalarında İlk Yardım” konulu seminere imza attı.

“Ev kazalarında özellikle çocuklara dikkat edilmeli”

Karşıyaka İkinci Bahar ve Dayanışma Merkezi ’nde düzenlenen seminerde vatandaşlara ev kazalarından korunma yollarını anlatan Prof.Dr. Birgül Piyal , ev kazaları nı “Düşmeler, yanıklar, katılarla boğulma ve tıkanma, suda boğulma, kimyasal madde içilmesi, zehirlenmeler” olarak 6’ya ayırdı.

Ev kazalarında özellikle çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Piyal, “Ev çocukların yaşam alanıdır. Onlar için keşfedecek çok şeyin olduğu bir yerdir. Onları kazalardan korumak da ebeveynlerin görevidir. Bütün riskler yok edilemez ama azaltılabilir ve güvenli bir ortam oluşturulabilir. Hem kendiniz için hem de çocuklarınız için farkında olun, gözleyin ve hazırlıklı olun” dedi.

“Kimyasal maddeleri kendi kutularında muhafaza edin”

Katılımcılara kimyasal maddeler konusunda da uyarılarda bulunan Piyal, “Kimyasal maddeleri her zaman kendi kutularında muhafaza edin. Yiyecek ya da içecek kutularında saklanan kimyasallar ev kazalarına yol açabilir. Örneğin su şişesine koyduğunuz ozonu çocuğunuz su sanarak içebilir. Bunlara özellikle dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Çocuğunuza ilacı şeker olarak adlandırmayın

Ayrıca ebeveynlerin çocuklarına ilaçları şeker olarak adlandırmaması gerektiğinin de altını çizen Birgül Piyal, “Çocuklarımıza ilaçların gerçek ismini söyleyin, şeker olarak adlandırmayın. Çocuğunuz önünde ilaç içmemeye dikkat edin. İlacı kullandıktan sonra hemen yerine kaldırın. Tarihi geçmiş ilaçları atın” dedi.