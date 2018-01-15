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Yenimahalle Belediyesi ve Herkes için Kütüphane (HİK) projesi kapsamında belediye kütüphanelerinde Usta şair Nazım Hikmet Ran çocuklara anlatıldı

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Yenimahalle Belediyesi ve Herkes için Kütüphane (HİK) projesi kapsamında belediye kütüphanelerinde Usta şair Nazım Hikmet Ran çocuklara anlatıldı
Yenimahalle Belediyesi’ne ait tüm kütüphanelerde bugün; 20 Kasım 1901’de Selanik’te doğan büyük ozan Nazım Hikmet Ran’ın 116’ıncı doğum günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Nazım’ı oyunla keşfettiler

Etkinlikler kapsamında; Demetevler Şehit jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Kütüphanesi müdavimi 9 yaşındaki İlkokul 3’üncü sınıf öğrencileri Nazım Hikmet Ran’ın hayatını ve şiirlerini oyunlarla öğrendi.

Drama öğretmenleri tarafından hazırlanan oyunda 2 gruba ayrılan çocuklar kütüphane raflarına gizlenen şifreleri buldu. Yerlerine yerleştirdi. Ardından şifreleri önce bulan grup ortaya çıkan Nazım Hikmet’e ait şiirleri okudu.

Çocuklar; usta şairin hayatını öğrenirken minik elleri kütüphane raflarında gezindi. Hem oyun oynayan, hem öğrenmenin tadına varan çocuklar Gençlik Merkezi’nde keyifli bir gün geçirdi.

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