Yenimahalle Belediyesi ve Herkes için Kütüphane (HİK) projesi kapsamında belediye kütüphanelerinde Usta şair Nazım Hikmet Ran çocuklara anlatıldı

Nazım’ı oyunla keşfettiler
Etkinlikler kapsamında; Demetevler Şehit jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Kütüphanesi müdavimi 9 yaşındaki İlkokul 3’üncü sınıf öğrencileri Nazım Hikmet Ran’ın hayatını ve şiirlerini oyunlarla öğrendi.
Drama öğretmenleri tarafından hazırlanan oyunda 2 gruba ayrılan çocuklar kütüphane raflarına gizlenen şifreleri buldu. Yerlerine yerleştirdi. Ardından şifreleri önce bulan grup ortaya çıkan Nazım Hikmet’e ait şiirleri okudu.
Çocuklar; usta şairin hayatını öğrenirken minik elleri kütüphane raflarında gezindi. Hem oyun oynayan, hem öğrenmenin tadına varan çocuklar Gençlik Merkezi’nde keyifli bir gün geçirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.