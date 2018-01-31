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Yenimahalle Belediyesi ve ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı “Üniversite-Ev Projesi” kapsamında, 37 öğrenciyi Bowlinge götürdü

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Yenimahalle Belediyesi ve ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı “Üniversite-Ev Projesi” kapsamında, 37 öğrenciyi Bowlinge götürdü
Yenimahalle Belediyesi, ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı ile ortaklaşa yürüttüğü “Üniversite-Ev Projesi” kapsamında, Barıştepe, Çiğdemtepe, Pamuklar ve Yakacık bölgelerinde projeden faydalanan 37 öğrenciyi Bowlinge götürdü.

Yenimahalle’de bulunan Rollhouse Eğlence Merkezi’nde gönüllü öğretmenleri eşliğinde ilk defa bowling ile tanışan çocuklar doyasıya bowling oynadı.

Tüm labutları yıkmaya çalıştılar

Etkinlikte öğrencilerin büyük bir kısmı bowlingi ilk kez oynamanın heyecanını yaşarken, öğretmenlerinden bowling oynamayı öğrenen çocuklar takımlara ayrılarak kıyasıya yarıştı. Topların ağır olduğunu ancak oyunun çok eğlenceli olduğunu söyleyen çocuklar, tüm labutları yıkmaya çalıştı.

Onlar da üniversite eğitimi alırken ders verecekler

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Abla-Abi-Kardeş Projesi’nin çocukların eğitimlerine ve ruhsal gelişimlerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yaşar, "Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak çocuklarımızı sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onların gelişimine katkıda bulunmak bizler için çok önemli. Eğitim gören çocuklarımızın başarılarını duyacağımıza inanıyorum. Onlar da üniversite eğitimi alırken kendileri gibi sıkıntı içinde olan kardeşlerine eğitim verecekler” dedi.

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