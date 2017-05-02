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Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı Yenimahalle’de başladı

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Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük KPSS hazırlık kampı Yenimahalle’de başladı
Kampın ilk gününde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezini dolduran 2 bine yakın aday, alanında uzman 11 eğitmen tarafından hızlandırılmış eğitim programına alındı.

Ülkemizin sorgulayan, düşünen insanlara ihtiyacı var

6 gün sürecek olan 60 saatlik eğitim programının ilk gününde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Başkan Vekili Mehmet Kartal’la birlikte gençleri yalnız bırakmadı. Tüm adaylara başarılar dileyen Yaşar “Sınavda başarılı olacağınıza inancım tam. Ama her ne olursa olsun hayattan umudunuzu kesmeyin. Umut insan için çok önemli bir değerdir. Mücadeleden kaçmayın. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu ülkenin sorgulayan, düşünen ve geleceğe aydınlık gözle bakacak insanlara ihtiyacı var” dedi.

Eğitimler 6 Mayıs’a kadar devam edecek

KPSS’ye girecek tüm adayların katılabildiği ve ücretsiz olan eğitim kampı 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek. 3 gün genel kültür- genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alacak öğrencilerin dersleri, saat 09.00’da başlayıp, 18.30’da sona erecek.

Tüm derslerin tekrarının yapılacağı kampta, uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak.  Sınavda dikkat edilmesi gereken unsurların da anlatılacağı kampta, öğrenciler zorlandıkları konular hakkında öğretmenlere soru sorma fırsatı da bulacak. Kampa katılmak isteyenlerin kpsskampi.pegemakademi.com adresine başvuru yapmaları yeterli olacak.

Ayrıca; çeşitli nedenlerle kampa katılamayanlar için de alanında uzman bir prodüksiyon şirketi, kamp süresince verilen eğitimleri kayıt altına alıyor. Kampın hemen ardından görüntüler, Pegem.tv’ye yüklenerek, kampa katılamayanlar için yayında olacak.

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