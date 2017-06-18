Yenimahalle Belediyesi vergi mükelleflerine ödeme kolaylığı sağlamak için Garanti Bankası ile Tahsilat Protokolü imzaladı

İmza törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Garanti Yenimahalle Şube Müdürü Ece Ulucan ve banka yetkilileri katıldı.

Emlak, ilan ve reklam, iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergileri, yol harcamalarına katılım payları ile diğer harç ve cezaları bugüne kadar TEB, Vakıfbank, Halkbank, İNG Bank, Şekerbank, Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi şubelerinden ödeyebilen Yenimahalleli vergi mükellefleri, artık Garanti Bankası aracılığı ile de ödeme yapabilecek.

Ödemede büyük kolaylık

Bu sayede Garanti bankasının tüm kartlarıyla belediyenin tahsilat bürolarından ve internet bankacılığından faizsiz 3 taksitle ödemelerini yapabilecek olan mükellefler, ayrıca Vakıfbank, Yapı Kredi Bankalarına ait World özelliği taşıyan kartlarla faizsiz 5 taksitle, Halkbank internet bankacılığı aracılığıyla da Paraf kartla faizsiz 4 taksitle ödemelerini yapabilecek.

Aynı zamanda vergi ödemeleri belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Susuz, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek.

Mobil tahsilat aracı kolaylığı

Yine yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde, vergilerini www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli de ödeyebilecek.