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Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesir Alanı’nda Engelsiz Spor Şenliği düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesir Alanı’nda Engelsiz Spor Şenliği düzenledi
Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırabilmek için önemli projelerle gündeme gelen Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yakacık Mesir Alanı’nda Engelsiz Spor Şenliği’ne imza attı.

Şenlik öncesi alanı hınca hınç dolduran engelli vatandaşlar ve ailelerini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve Yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir de yalnız bırakmadı.

Yaşar’a iki kanatsız melek eşlik etti

Şenlik alanına melek kıyafeti giymiş iki engelli kız çocuğu ile giren Yaşar, engelliler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Yaşar, “Bugün engelli vatandaşlarımızın engel tanımadan nasıl spor yaptıklarını göreceksiniz. Çeşitli etkinliklerle gün boyu eğlenecek, ödüller kazanacak, hediyeler alacaksınız. Bu etkinliği, Yenimahalle Belediyesi adına yapmaktan onur duyuyorum” dedi.

“Bizi bu noktalara getiren cumhuriyettir”

Eşit yurttaşlığa vurgu yapan Başkan Yaşar, “Cumhuriyetin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hiçbir ayrım yapmaksızın, hangi ırktan hangi mezhepten olursa olsun rengine bakmadan, inancına bakmadan eşit yurttaşlığı hedeflemişlerdir. Cumhuriyetten sonra ilk defa engelli yurttaşlarımızın hakları cumhuriyet hükümeti ile verilmeye başlanmıştır. Daha önce engelli yurttaşlarımızı yok sayan bir zihniyetten bugüne, engelli yurttaşlarımızın da sağlıklı yurttaşlar kadar bu ülkenin eşit yurttaşı olduğunu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk göstermiştir. Bizi bu noktalara getiren cumhuriyettir. Bugün engelli vatandaşlarımıza bazı haklar verilmişse bu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının sayesindedir. Biz bunlara sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğim günden beri herkese eşit hizmet götürdük. Yerel yönetim olarak engelliler adına faaliyet gösteren spor kulüplerine, derneklerine her zaman sahip çıktık, aynı zamanda engellilerimize iş hayatında istihdam da yarattık” dedi.

Konuşmanın ardından Yenimahalle Belediyesi Turgut Özakman Yüzme Havuzu’nda engeli yüzme antrenörü işitme engelli Meliha Uncu, kendisi gibi işitme engelli vatandaşlara yüzme dersi verme hayalini gerçekleştirdiği için Başkan Yaşar’a çiçek teşekkür etti.

Şenliğe Empati Yarışması damga vurdu

Yenimahalle Belediyesi spor eğitmenlerinin de yer aldığı etkinlikte, erkek antrenörler CrossFit ve Insanity gösterisi ile bayan eğitmenler ise Zumba gösterisi ile alkış topladı.

Gösterilerin ardından belediye tarafından ödüllü yetişkin ve çocuk yarışmaları düzenlendi. Birçok hediyenin dağıtıldığı yarışmalar içerisinde dikkati en çok Empati Yarışması çekti. Sağlıklı vatandaşlar tekerlekli sandalyeye binerek fiziksel engelli vatandaşları anlamaya çalıştı.

Yarışmalar sonunda sahneye çıkan engelliler, engellileri anlamaya yönelik pankartlar açtı ve üzerinde sevgi saygı, birlik doğruluk yazan balonları gökyüzüne bıraktı.

Tanju Topal ve Yusuf Aydın ikilisi coşturdu

Karadeniz şarkılarının başarılı yorumcuları Tanju Topal ve Yusuf Aydın’ın sahneye çıkmasıyla birlikte sahnenin önüne giden vatandaşlar, coşkulu bir şekilde horon tepti ve halay çekti.

Gün boyu süren etkinlikte tüm çocuklara oyuncak, çiçekli taç ve pamuk şeker dağıtılırken, belediye tarafından vatandaşlara yemek ikram edildi.

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