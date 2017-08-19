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Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarına Aysel Yakupoğlu ve Evren Çelik konseriyle damga vurdu

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Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarına Aysel Yakupoğlu ve Evren Çelik konseriyle damga vurdu
Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşen Yaz Akşamları Konserine, yüzlerce vatandaş akın etti.

Billur sesiyle büyüledi

Tıklım tıklım dolu olan konserde ilk olarak sahne alan Yakupoğlu, birbirinden güzel şarkıları ve türküleri Yenimahalleli vatandaşlar için söyledi.

Billur sesiyle kulakların pasını silen Aysel Yakupoğlu’na vatandaşlar da eşlik etti. Uzun süre sahnede kalan sanatçı, daha sonra hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu.

Halay çektiler, oyun havası oynadılar

Yakupoğlu’nun ardından sahneye çıkan Evren Çelik ise coşkuyu iki katladı. Yenimahalleliler halaylarla, oyun havalarıyla sanatçıya eşlik etti. Şölen alanını aratmayan parkta, vatandaşlar halay çekerek uzun kuyruklar oluşturdu. Konser sonunda sanatçılar, alkış yağmuruna tutuldu.

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