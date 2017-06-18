Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle’de yaşayan engelli ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı iftarda davetliler ilahiler, Kur’an tilaveti ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Engellilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yaşar, “Bütün engeller aşılır, yeter ki engel yürekte olmasın” dedi.

Engellilerden Yaşar’a sevgi seli

Yenimahalle Belediyesi Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen iftara Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir, meclis üyeleri, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nden sporcular ve yöneticiler, Erev, Anakent, Özgürleşen Eller derneklerinden üye ve temsilciler, AB projesi kapsamında Makedonya’dan Başkent’e gelen engelli öğrenciler ile çok sayıda engelli ve ailesi katıldı.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşları selamlayan Yaşar, engellilerin sevgi seliyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Yaşar, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı.

“Dileğim; Ramazanları dinimize uygun şekilde yaşamaktır”

Program kapsamında Fazlı Çoban okuduğu ilahiler ve Kur’an tilavetleriyle davetlilere Ramazan’ın coşkusunu yaşattı. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçların açıldığı gecede kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan bizim dinimizin en kutsal ayıdır. Ettiğimiz duaların, kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların ve verdiğimiz zekatların Allah katında en büyük değere sahip olduğu aydır. Ramazan sadece aç kalmak değildir; nefsine hakim olmaktır, birlik, beraberlik, dayanışmadır ama maalesef çocukluğumuzda yaşadığımız Ramazanları bugün yaşayamıyoruz. Yüce Allah’tan dileğim bundan sonraki Ramazanları bize, bizim dinimize uygun bir şekilde yaşamaktır” dedi. Konuşmaların işaret diline de çevrildiği iftar, engelleri ortadan kaldırdı.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri de unutulmadı

Daha sonra davetliler, ortaoyunu gösterileriyle eğlendi. Özellikle çocukların kahkahalara boğulduğu akşam, renkli görüntülerle son buldu.