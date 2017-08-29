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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Hızlandırdı

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Hızlandırdı
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, bayrama sayılı günler kala ilçe genelindeki tatlı, börek şeker ve lokum imalathanelerini mercek altına alırken bölge kasapları dışında şarküteri reyonu olmayan hiçbir işyerinde kıyma çekimine müsaade etmeyecekler.

Bayramların vazgeçilmez ikramları vitrinlerdeki yerlerini alırken Yenimahallelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri satın almaları için belediye zabıtası, yoğun mesai harcıyor. İmalathaneleri titizlikle denetleyen ve hiçbir ayrıntıyı atlamayan ekipler, kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlatırken kimi işyerlerini de hijyen kurallarına uyduğu için tebrik etti.

İlçede halk sağlığını tehdit edecek hiçbir gıda maddesinin üretim ve satışına müsamaha göstermeme kararlılığında olan belediye ekipleri, bayram boyunca artan kıyma çekme işlemine de sınırlama getirdi. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar Yenimahalle genelinde sadece şarküteri reyonu bulunan marketler ile kasaplarda kıyma yaptırabilecek.

İmalathaneler didik didik edildi

Denetimlerde şeker, lokum ve baklava, börek imalatı yapan firmaların pişirme, kesim, soğutma, paketleme bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.

Her “Kıyma çekilir” reklamına itibar etmeyin

Vatandaşları bayram boyunca tüm alışverişlerinde kendi sağlıkları için daha duyarlı olmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde olumsuz durumlarla karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ancak bayramlarda artan gıda tüketimleri esnasında zaman zaman olumsuzluklara rastlıyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz 7-24 görev yapsa da vatandaşlarımızın her zamankinden daha temkinli olması gerekiyor. Kendi sağlığınız için lütfen dikkat. Her “Kıyma çekilir” reklamına itibar etmeyin” dedi.

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