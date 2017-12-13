Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara operasyon düzenledi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere ve sağlıksız ortamda satış yapan seyyar satıcılara operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ilçenin işlek noktalarında ve cami önlerinde denetim yapan zabıta ekipleri , dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı.

Dilenci Kampı’na sevk edildiler

Üzerlerinde çok miktarda para çıkan dilenciler toplanarak Büyükşehir Belediyesi Dilenci Kampı ’na sevk edildi.

Yetkililer, dilencilere ilgili mevzuat doğrultusunda kimlik tespiti yaptıklarını ve üzerlerinden çıkan paralara tutanak düzenleyerek el koyduklarını belirtti.

Halkın sağlığı ile oynuyorlar

Sadece dilencilere değil seyyar satıcılar a da göz açtırmayan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri , Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet yetkilileri ile son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde, izinsiz ortamlarda sağlıksız gıdalarla vatandaşın sağlığı ile oynayan kokoreççileri satıştan men etti.

“Seyyar satıcılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz"