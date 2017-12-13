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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara operasyon düzenledi

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara operasyon düzenledi
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere ve sağlıksız ortamda satış yapan seyyar satıcılara operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ilçenin işlek noktalarında ve cami önlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı.

Dilenci Kampı’na sevk edildiler

Üzerlerinde çok miktarda para çıkan dilenciler toplanarak Büyükşehir Belediyesi Dilenci Kampı’na sevk edildi. 

Yetkililer, dilencilere ilgili mevzuat doğrultusunda kimlik tespiti yaptıklarını ve üzerlerinden çıkan paralara tutanak düzenleyerek el koyduklarını belirtti.

Halkın sağlığı ile oynuyorlar

Sadece dilencilere değil seyyar satıcılara da göz açtırmayan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet yetkilileri ile son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde, izinsiz ortamlarda sağlıksız gıdalarla vatandaşın sağlığı ile oynayan kokoreççileri satıştan men etti. 

Seyyar satıcılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Sağlıklı koşullarda gıda üretimi ve satış yapılması için yeni yılda da denetimlere devam edeceklerini söyleyen ekipler, “Yaptığımız denetimlerde sağlıksız koşullarda yapılan her türlü satışa karşı mücadele veriyoruz. Açıkta seyyar olarak satılan gıda ürünlerine el koyarak, satıcıya cezai işlem uyguluyoruz. Bu tarz gıda satışları vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır. Seyyar satıcılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dedi.

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