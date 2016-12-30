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Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle alarma geçti

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Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle alarma geçti
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle alarma geçti. Halk sağlığı için gece gündüz çalışan ekipler, ilçe genelinde hizmet veren kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıları denetimden geçirdi.

Yapılan denetimlerde işyerlerinde satışa sunulan ürünlerin, Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygunluğu, son kullanım tarihini geçip geçmediği ve işyeri ruhsat vasıflarının yerine getirilip getirmediği gibi unsurlar dikkatle incelenirken, eksiklik tespit edilen işyerlerine gerekli ikazlar yapılıp cezai müeyyideler uygulandı.

Ekipler, vatandaşların yılbaşında huzurlu bir gece geçirmeleri için işletmeleri baştan aşağı kontrol etti. Özelikle son 2 hafta denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri uygulamanın devam edeceğini ifade etti. Rutin denetimlerin dışında yılbaşı için ekstra denetim gerçekleştiren Yenimahalle zabıtası, hijyen kurallarına uygun, belgeleri tamam olan işletme sahiplerine de teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Denetimler devam edecek

Yapılan denetimlerin vatandaşların güvenliği için olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde gıda terörü yaşanıyor. Halk sağlığı asla bu kadar ucuz olmamalı. Biz cezacı bir belediye değiliz ancak halkın sağlığını hiçe sayan işletmeleri de görmezden gelemeyiz. Denetimlerimiz yeni yılda da devam edecek” dedi.

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