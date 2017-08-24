Yenimahalle Belediyesi’ne ait kurban kesim alanları belirlendi

Kurbanlarını belediyeye ait alanlarda kestirmek isteyen Başkentliler için kesim sıra fişleri de 28 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle dağıtılmaya başlıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, Yakacık Kurban Kesim ve Satış Yeri ’nin yanı sıra, Andaç Pazar Yeri, Ergazi Pazar Yeri, Şentepe Kapalı Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A.Yahyalar Pazar Yeri’nde rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek.

Kesim sıra fişi almak isteyen vatandaşlar ise Yakacık Kurbanlık alanı , Batıkent, Gimat, Şentepe ve Demetevler zabıta karakollarından fişlerini temin edebilecek.

Öte yandan kurbanlıkların alana inmesiyle beraber Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda ekiplerçalışmalara hız verdi. Bu yıl 330’a yakın çadırın kurulacağı Yakacık’ta yaklaşık 10 bin küçük, 7 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkıyor.

5 bin araçlık otopark

Yakacık’ta park sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alana 500 araçlık bir otopark yaptı. Bu otoparkla birlikte Yakacık’ta park alanı 5 bin araca çıkmış oldu. Yine bu yıl alana ek duş kabinleri de eklenerek kurban satıcılarının rahatı düşünüldü.