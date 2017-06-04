Yenimahalle Belediyesi’nin 5 ayrı anaokulu, toplam 115 öğrencisini mezun verdi

Okulların 6 yaş grubu öğrencileri, muhteşem bir törenle, mezuniyet sevinçlerini doyasıya yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da bu özel günde çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Miniklere diplomalarını ve hediyelerini veren Yaşar, “Ailelerinizden aldığınız eğitim meşalesini biz yaktık. Şimdi sizi yeni başarılara doğru uğurluyoruz. Sizden beklentilerimiz çok büyük. Sizler, bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız” dedi.

Rengârenk tören

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın ve Batıkent anaokulları nın 6 yaş grubu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çocukların aileleri katıldı.

Öğrenciler hazırladıkları gösterilerle büyük beğeni toplarken aileler çocuklarını yaşlı gözlerle izledi. Dans eden, şarkı söyleyen, oyunlar oynayan minikler, mezuniyet sevinçlerini doyasıya yaşadı.

“Hedefimiz 10 anaokulu”

Renkli görüntülere sahne olan törende Yaşar, göreve geldiğinde Yenimahalle Belediyesi’nin sadece bir anaokulu olduğunu hatırlatarak, “Bugün 5 ayrı anaokulunda çocuklarımıza, çağdaş ve kaliteli eğitim veriyoruz. Eylül ayında 2 yeni anaokulunu daha hizmete açacağız. Hedefimiz anaokulu sayımızı 10’a yükseltmek. Okul öncesi eğitimin önemi çok büyük. Çocuklarımızı doğru yetiştiremezsek bu ülkenin geleceği aydınlık olamaz. Bunun için biz de mücadelemizi veriyoruz. Eğitim camiasına her türlü desteği sağlıyoruz. Anaokullarımızda da çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından cüppelerini giyen, keplerini takan öğrenciler diplomalarını alarak anaokullarına veda etti.