Yenimahalle Belediyesi’nin 5 ayrı anaokulunda 6 yaş grubu öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi

115 çocuğun katıldığı turnuvada yaptıkları akılcı hamlelerle alkış toplayan minikleri, bu heyecanlı günde aileleri de yalnız bırakmadı.

Satranç ustaları yetişiyor

Okul öncesi eğitim e büyük önem veren Yenimahalle Belediyesi , hizmete açtığı anaokulu ve gündüz bakımevlerinde miniklere uzman kadrosuyla tam donanımlı eğitim veriyor. Sene boyunca sosyal kültürel etkinliklerle zamanın nasıl geçtiğini unutan miniklere, zihinsel gelişimine katkı sağlamak, dikkati arttırmak amacıyla satranç eğitimi de veriliyor. Satranç öğretmenlerinden birer satranç ustası olmak için ders alan Yenimahalle’nin minik Kasparovları, yılsonunda düzenlenen satranç turnuvasında hünerlerini sergiledi.

Minik ellerden usta hamleler

80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın ve Batıkent Anaokulu’ndan toplam 115 çocuğun katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Birbirlerine başarı dileyerek turnuvaya başlayan çocuklar, rakibini alt etmek için minik elleriyle akılcı hamleler yaptı.

Hepsi birinci

Ailelerinin de desteğini arkasına alan Yenimahalleli minikler, kıran kırana geçen turnuva sonunda büyük alkış aldı.

Kaybedeni olmayan bu turnuvada, bütün minikler hem turnuvanın hem gönüllerin birincisi seçildi. Günün hatırası olarak çocuklara katılım belgesi ve satranç takımı hediye edildi.