Yenimahalle Belediyesi’nin amatör kulüplere ve sporculara verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor

Henüz 8 yaşındayken spora başlayan ve 6 yıldır ara vermeden eskrim yapan genç sporcu flöre dalında onlarca madalya aldı. Aldığı kupa ve madalyalarla Yaşar’ı ziyaret eden başarılı genç, Yenimahalle’de ikamet etmekten mutluluk duyduğunu da ifade ederek başarı hikayelerini Yaşar’la paylaştı.
Sizlerin başarısı bizlere mutluluk ve gurur veriyor
3 ay önce Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi’ne seçilen sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Yaşar, “Sizlerin başarısı bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Sanata, spora yönelen bu alanlarda kendilerini yetiştirmeyi bilen her bir gencimizi tebrik ediyorum. Başarılı olacağınızdan şüphem yok. Belediyeler asfalt, yol yapmanın dışında sosyal faaliyetlerde de öncü olmalı. Yenimahalle'de sporu canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere severek destek oluyorum. İlçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız istifade ediyor. Biz Yenimahallelilerin sağlıklı kalmasını, spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçemizde milli sporcular yetişmesini istiyoruz” dedi.
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