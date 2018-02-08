Yenimahalle Belediyesi’nin amatör kulüplere ve sporculara verdiği destek meyvelerini vermeye devam ediyor

Yenimahalle’nin adını duyuran, kupa ve madalyalarıyla çok sayıda başarıya imza atan 14 yaşındaki genç eskrimci Engin Keçeli, babası Mustafa Keçeli ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Henüz 8 yaşındayken spora başlayan ve 6 yıldır ara vermeden eskrim yapan genç sporcu flöre dalında onlarca madalya aldı. Aldığı kupa ve madalyalarla Yaşar’ı ziyaret eden başarılı genç, Yenimahalle’de ikamet etmekten mutluluk duyduğunu da ifade ederek başarı hikayelerini Yaşar’la paylaştı.

Sizlerin başarısı bizlere mutluluk ve gurur veriyor