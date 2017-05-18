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Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’te hizmete sunduğu Vosvos Parkı, vosvos sever çiftin nikah törenine tanıklık etti

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Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’te hizmete sunduğu Vosvos Parkı, vosvos sever çiftin nikah törenine tanıklık etti
Vosvoscuların uğrak noktası olan pakta, vosvos hayranı Sevgi Albostan ve Galip Arslan çiftinin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı.

Renkli vosvoslarıyla Vosvos Parkı’na geldiler

Ankara Volkswagen Fun Club Başkan Yardımcısı olan damat Arslan’ı vosvoscu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Renkli konvoylarıyla Vosvos Parkı’na gelen vosvos severler, çiftin nikah heyecanına ortak oldu.

Mutluluklar dileyerek çiftin nikahını kıyan Yaşar, “Bu evliliğin mutlu ve bir ömür sürmesi sizlere bağlı. Kusur aramak yerine birbirinizin eksikliklerini tamamlarsanız, acıyı, tatlıyı paylaşırsanız tıpkı bugünkü gibi mutluluğunuz ömür boyu sürer” diyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

Çiftin üstü açık vosvosu dikkat çekti

Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunan çift, nikahın ardından dostlarıyla birlikte parkta pasta kesti ve vosvos arabadan oluşan nikah şekerlerini dağıttı.

Daha sonra düğün konvoyu için arabalarına binen çiftin üstü açık vosvosu da dikkat çekti.

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