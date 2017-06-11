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Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için hizmete sunduğu Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, bu kez de lösemili çocukları ağırladı

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Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklar için hizmete sunduğu Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, bu kez de lösemili çocukları ağırladı
Lösemi tedavisi görmüş ve gözetim altında tutulan 50 çocuk, müzeyi gezdi, bilimsel deneyler yaptı, oyunlar oynadı, eğlenceli saatler geçirdi.

Toplumlarda var olması gerekli ve istenilen insani değerlerin zayıfladığı çağımızda temel değerlere farkındalık yaratma projesi olarak hayata geçen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, açıldığı günden beri Başkentli çocukların akınına uğruyor.

Sağduyulu çözümler üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişmiş parlak zihinlerin yetişmesine katkı sağlayan müze, LÖSEV Koleji’nden 2,3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine keyifli bir gün yaşattı.

En keyifli müze gezisi

Müze içerisindeki bölümleri dikkatle inceleyen çocuklar, Vahşi Yaşam Sergisi’nde vahşi hayvanlarla tanışırken, veteriner kliniği sergisinde hayvanlara yardım etmeyi, ses ve ışık,  yenilenebilir enerji, kuvvet mekanik deney atölyelerinde yeni yeni bilgiler öğrendi. Müzedeki eğitmenlerle oyunlar oynayan, onlardan hikayeler dinleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Küçük bilim adamları

Müze gezisinin ardından etkinlik salonunda vakit geçiren çocuklar, burada da eğitmenlerle yaptıkları deneylerle yeni yeni şeyler öğrendi. Çocukların oldukça eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdiğini ifade eden LÖSEV’li öğretmenler de Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

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