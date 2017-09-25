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Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği amatör kulüplerden biri olan Şentepe Spor Kulübü, 2017-2018 sezon açılışını yaptı

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Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği amatör kulüplerden biri olan Şentepe Spor Kulübü, 2017-2018 sezon açılışını yaptı
Barıştepe Halı Saha’da gerçekleşen açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar...

Barıştepe Halı Saha’da gerçekleşen açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) Genel Başkanı Mehmet Akyol, muhtarlar, Şentepe Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda Şentepeli katıldı.

“Sizlerin başarısı için uğraşıyoruz”

Kurban kesimi ve dualarla başlayan açılış töreninde konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,  “Başarılı bir yılınız olsun. Sizlerin başarısı için uğraşıyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Yenimahalle her gün güzelleşiyor. İlçemizde 2 tane futbol stadımız var, birisi Yenimahalle merkezde bir diğeri Batıkent’te. 30’a yakın amatör kulübe de yer tahsis ettik. Ayrıca futbolun dışında Ankara’nın ikinci büyük kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallesi’ne kazandıracağız” dedi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna da vurgu yapan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’nin 4’üncü kapalı yüzme havuzunu ve sosyal tesislerini Barıştepe’de yapıyoruz. Yine Kaletepe’de de güzel bir kültür merkezi açacağız. Halkımız inşallah buralardan da yararlanacak. Şentepe gelişiyor, Şentepe’nin her yeri şen oluyor. Çalışıyoruz, bu göreve çalışmak, sizlere hizmet etmek için geldik. Kaynaklarımızı da en iyi şekilde size harcıyoruz” diye konuştu.

“Yaşar, Yenimahalle’ye ve Şentepe’ye resmen çağ atlattı”

Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar ise Yaşar’ın Yenimahalle’ye ve Şentepe’ye çağ atlattığını dile getirdi.

Acar, “Başkan Yaşar, Yenimahalle’ye ve Şentepe’ye resmen çağ atlattı. Bugün burada içinde bulunduğumuz halı saha da bunun kanıtıdır. Sözünü tuttu ve halı sahamızı açtı. Kendisine teşekkür ediyorum. 32 senelik Şentepe Spor Kulübü’nün şanlı, şerefli mazisi şampiyonluklarla doludur. Ben şuna inanıyorum; Şentepe halkı bizim yanımızda olduğu sürece aşamayacağımız engel yoktur. Sporcu kardeşlerimizin elinden geleni yaparak ve disiplinli bir şekilde çalışarak başarılı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun Seymen gösterisi ile devam etti.

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