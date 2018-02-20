Yenimahalle Belediyesi’nin “Eğitim Projesi” kapsamında sınav maratonuna katkı sağlıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin “Eğitim Projesi” kapsamında hayata geçirdiği lise ve üniversiteye hazırlık kursları gün geçtikçe daha çok öğrenciye ulaşıyor.

Proje ile Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi’nde 6’ıncı, 7’inci ve 8’inci sınıf 480 öğrenci, Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yer alan Yenimahalle Eğitim Merkezi’nde ise 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf 310 öğrenci ders görüyor.

Batıkent açılışa gün sayıyor

Etüt merkezleri ndeki eğitim kalitesinin öğrencilerin derslerine yansıması üzerine artan talebi karşılamak üzere harekete geçen Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, kurs merkezlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Batıkent Meydan AVM içerisinde açılacak olan etüt merkezi ile öğrencileri liseye hazırlayacak.

Toplamda 600 öğrenci kapasiteli olan merkeze şimdiden 140 öğrenci kayıt yaptırdı. Merkez, 24 Şubat Cumartesi Yenimahalleli çocuklara kapılarını açacak.

“Çocuklarımız aynı şartlarda sınavlara hazırlanmalıdır”

Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz; ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açtık. Görevimiz olmamasına rağmen Yenimahalle’de bulunan devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmesine de yardımcı olduk. Tek amacımız kursa gidemeyecek durumda olan çocuklarımızın şartlarını, kursa gitme imkanı olan ve özel okullara giden çocuklarımızla eşitleyerek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak” dedi.