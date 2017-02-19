Yenimahalle Belediyesi’nin “Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz” projesi vatandaşı memnun ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Ekim 2016’da startını verdiği “Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz” projesi, vatandaşın yönetime katılmasını sağlarken Yenimahallelilerin belediye hizmetlerine olan memnuniyetini de gözler önüne serdi.

Yenimahalle’de vatandaş memnuniyeti yüzde 90

Bugüne kadar 50 bin kapıyı çalan 30 kişilik proje ekibinin yaptığı hane ziyaretleri neticesinde, vatandaşın Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyetinin yüzde 90’ı bulduğu gözlendi.

5 ay önce hayata geçen proje kapsamında mahalle mahalle gezen saha ekipleri; Susuz, Yeni Batı, Turgut Özal, Ergazi, Kentkoop ve Batı sitesi mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Haftanın 7 günü haneleri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşla Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetleri hakkında görüşme sağladı. Yapılan görüşmeler neticesinde Yenimahallelilerin belediyenin hizmetlerinden yüzde 90 oranında memnun olduğu, memnun olunmayan konuların ise belediyenin hizmet alanında olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Bin 53 şikayetin 900’ü olumlu sonuçlandı

“Sizin İçin Çalışıyor Birlikte Yönetiyoruz” ekibi, yaptığı ziyaretlerde bin 53 istek ve şikayeti de dinleyerek anında ilgili müdürlüklere iletti. Yapılan değerlendirmeler sonucu 900 kişinin talebi kısa sürede olumlu sonuç alırken proje ekibi de vatandaşları arayarak konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Özel mesajlar başkana iletiliyor

Vatandaşların başkana özel mesajlarını da alan belediye ekipleri, 4 bin 710 mesaj aldı. Bu mesajlardan 4 bin 131’i sevgi, saygı, destek ve başarı dileklerinden oluştu.

Halk Kart da tanıtılıyor

Ziyaretler kapsamında Yenimahalle sınırları içerisinde yaşayan ve iş yapan Yenimahalleliler arasında dayanışmayı sağlamak hemşericilik bilincini oluşturmak ve Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını hissettirmek amacıyla hayata geçen Halk Kart projesini de tanıtan ekipler, Yenimahalleli vatandaşların anlaşmalı işyerlerinden belirlenen oranlarda indirimli alışveriş yapmalarına olanak sağlayan Halk Kart’tan dağıttı.

Hafta içi yoksanız biz Pazar da geliriz!

Hafta içi görüşme yapılamayan haneleri Pazar günleri ziyaret eden belediye ekipleri, her aileye içerisinde Türk kahvesi, belediyenin gazetesi ve belediye hizmetlerini tanıtan kitapçık armağan ediyor.

Yenimahalle’nin bütün mahallelerinde kapı kapı gezecek olan ekipler, vatandaşları dinlemeye devam edecek.