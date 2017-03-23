Yenimahalle Belediyesi'nin tarihi projesi HalkKart, Yenimahalle ekonomisine can suyu oldu

Yenimahalle genelinde toplam 52 bin 500 kişiye dağıtılan indirim kartıyla Yenimahalleliler bugüne kadar toplam 503 bin 403 TL'lik indirim kazandı.

Ekim 2016'da dağıtılmaya başlayan HalkKart’la yapılan toplam alışveriş miktarı ise 6 ayda 5 milyon 34 bin 36 TL oldu. Hem esnafın hem de vatandaşın kazandığı HalkKart projesiyle herkesi kucaklamayı amaçladıklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle’de Halkkartlı sayısını ilk aşamada 100 bin olarak belirlediklerini kaydetti.

HalkKart'la alışveriş keyfi

Yenimahalleliler HalkKart’la marketlerde 1 milyon 466 bin 23 TL, akaryakıt istasyonlarında 236 bin TL, hastanelerde 832 bin 13 TL, diğer anlaşmalı firmalarda ise 2 milyon 500 bin TL’lik alışveriş yaptı. Böylece 6 ayda HalkKart’la yapılan toplam alışveriş miktarı ise 5 milyon 34 bin 36 TL oldu. Toplam indirim tutarı ise 503 bin 403 TL olarak belirlendi.

52 bin 500 HalkKartlı var

HalkKart projesi kapsamında 510 firma ile anlaşma sağlayan Yenimahalle Belediyesi, hala HalkKart’ı olmayan vatandaşlara kartlarını dağıtmaya devam ediyor. Ekim 2016’dan beri HalkKart dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi, son olarak 8'inci yıl festivalinde 2 bin 500 vatandaşa kartlarını ulaştırdı. Böylece ilçede HalkKart’lı sayısı 52 bin 500’e yükseldi.

Halk Kart’ta hedef 100 bin kişi

Başkan Yaşar Yenimahalle’de Halkkartlı sayısını ilk aşamada 100 bin olarak belirlediklerini söyledi. Yaşar, “Göreve geldiğim günden itibaren herkese eşit hizmet vermeyi, herkesi kucaklamayı amaç edindik. Ben Yenimahalle’nin sadece fiziki şartlarını düzeltmek ve güzelleştirmekle değil, hemşerilik bilincini yükseltmek, iyi ve kötü gününde hemşerimin yanında olmak zorundayım. İşte bu insan odaklı hizmet anlayışı dediğimiz şey. Sokakta en çok gezen belediye başkanlarından biri olarak, halkın da esnafın da içinde bulunduğu koşulları iyi gözlemlediğime inanıyorum. Halk mutsuz, endişeli, esnaf arkadaşlarım ise satış yapamamaktan şikayetçi. Bu soruna bir nebze olsun el koymak istedim. Bu kart hem vatandaşı hem de satıcıyı memnun edecek. Halk Kart yaygınlaştıkça ekonomi Yenimahalle’de canlanacak, halk kendi bölgesindeki esnaftan alışveriş yapacak, esnaf kazanacak halk kazanacak. Zaten sloganımız da bu. Halk Kart bir banka kartı değil, bankacılık işlemi yapılamaz. Sadece Yenimahalleli olduğunun kanıtıdır ve bu kartı gören esnaf hemşerisine indirim yapar. Yenimahalleli olmanın bir ayrıcalık olduğunu halk da esnaf da Halk Kart ile hissedecek” diye konuştu.