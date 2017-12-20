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Yenimahalle Belediyesi’nin tiyatro sezonu doludizgin devam ediyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin tiyatro sezonu doludizgin devam ediyor
Birbirinden ünlü oyunları seyircisiyle buluşturan Yenimahalle Belediyesi salonlarının son konuğu, “Ayrılık” oyunu ile Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış oldu.

4 Mevsim Tiyatro Salonu’nu hınca hınç dolduran Yenimahalleliler, çağımız insanını anlatan, iki kişilik ironi dolu güldürü oyununu kahkahalarla izledi.

Yenimahalleliler çok beğendi

Prof. Dr. Semih Çelenk’in kurduğu Tiyatroevi’nin oyunu ‘Ayrılık’ da; evliliklerine son vermiş olan bir çift, bir araya geldikleri bir gün, eski yaşamlarını tartışırlar. Bu tartışma, birlikte oldukları günlerdeki davranışlarının bütün çelişkilerini, gülünçlüklerini ortaya koyar.

İkilinin, evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve kahkaha yüklü sorgulamasının yapıldığı oyunu çok beğenen Yenimahalleli tiyatroseverler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Sorgulayan, düşünen, eleştiren bireyler sanatla yetişiyor

Oyunun sonunda Tanış ve Erbulak’a Yenimahalleliler adına teşekkür ederek çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizin gelecek kuşaklarını, sorgulayan, düşünen, eleştiren bireyler olarak daha güzel yetiştirmek için cumhuriyetin ilçesinde cumhuriyetin sanatçılarına sahip çıkıyoruz” dedi.

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