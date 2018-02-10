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Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı 5 yıldızlı spor merkezleri ve sosyal tesisler, Yenimahalle halkına sağlıklı bir yaşam vadediyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı 5 yıldızlı spor merkezleri ve sosyal tesisler, Yenimahalle halkına sağlıklı bir yaşam vadediyor
Tesisleri hiç boş bırakmayan, sporu çok seven Yenimahalleliler pilatese de yoğun ilgi gösteriyor.

Kimi vatandaşlar zihinsel ve bedensel olarak rahatlamak, kimileri zayıflamak, kimileri ise bazı hastalıklarına çare olması için pilatesi tercih ediyor.

Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nde bulunan Aydın Onur Spor Merkezi’nde Pazartesi- Çarşamba ve Cuma günleri sabahları 10.00 ve 12.30’da, akşamları ise 17.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde verilen pilates derslerine yüzlerce aktif üye katılıyor.

Bel ve boyun ağrılarına bire bir

Toplu ya da topsuz yapılan pilates, formda ve zinde kalmak isteyen Yenimahalleli kadınların gözde sporlarından biri oldu.

Uzman eğitmenler eşliğinde hem spor yapan hem de stres atan üyeler, bel ve boyun fıtığı ağrılarının geçtiğini söylerken, nefes alışverişlerinde fark edilir derecede rahatlama olduğunu anlattı. 

Pilatesin yanı sıra zumba, yoga, çocuk cimlastiği ve kick box branşlarında da verilen eğitimlere katılmak isteyen Yenimahalleliler, cüzi rakamlar karşılığı verilen derslere katılmak için yüze 10’luk HalkKart indiriminden de faydalanabiliyor.

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