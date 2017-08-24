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Yenimahalle Belediyespor gözünü BAL ligine dikti

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Yenimahalle Belediyespor gözünü BAL ligine dikti
Yöneticisi, oyuncusu ve taraftarı tek amaçta birleşen mavi beyazlılar, "O sene, bu sene" sloganıyla sezonu açtı.

Transfer Yağmuru

Transfer döneminde ince eleyip sıkı dokuyan Başkent temsilcisi, nokta atışı transferlerle kadrosunu sağlamlaştırdı. Şampiyonluk yolunda, iddialı bir takım kurmak isteyen Yenimahalle Belediyespor, Adem Çolak, Doğucan Göllü ve Dursun Ali Durmuş' u Keçiören Belediye Bağlumspor' dan, Mikail Burak Arpalık ve Serkan Zararsız'ı Orman Spor'dan, Kubilay Karaca ve Serhat Sağınç'ı Gölbaşı Belediye Spor'dan, Mert Yay ve Onur Yavuz'u TKİ Spor'dan, Muhammed Emir Özbilen'i Türk Metal 1963 Spor'dan, Gürhan Yayla'yı Eğirdirspor' dan, Uğur Gülçimen'i Sincan Belediye Spor'dan ve Halil Uysal'ı Etimesgut Belediye Spor'dan kadrosuna katarak, transfer sezonunu oldukça verimli geçirdi.

Ankaragücü'yle gollü prova

Sezon öncesi çalışmalarını, teknik patron Fatih Arıcı önderliğinde sürdüren Yenimahalle, iki hafta süren Ankara kamp etabını tamamladı.

Mavi beyazlı ekip ilk etap  kamp çalışmalarını, Ankaragücü U19 takımıyla karşılaştığı hazırlık maçıyla sonlandırdı. Karşılaşmaya, Gürhan, Erhan, Dursun, Serkan, Tolga, Adem, Abdullah, Doğukan, Serhat, Kubilay ve Emir ilk on biriyle çıktı. Dostluk çerçevesinde ve sakin bir tempoda geçen mücadeleden 3-1 galip ayrılan Yenimahalle'de, oyuncuların uyumu ve sergilenen etkili oyun gözlerden kaçmadı.

Yenimahalle Düzce yolcusu

Ankaragücü U19 takımıyla yaptığı karşılaşmayla Ankara kamp etabını tamamlayan Başkent temsilcisi, 2. etap çalışmaları için Düzce'ye hareket ediyor. 25 Ağustos Cuma günü, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak olan kamp 5 gün sürecek.

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