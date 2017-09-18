Yenimahalle Belediyespor, Hentbol kadınlar EHF Kupası'nda ikinci tura yükseldi

Hentbol kadınlar EHF Kupası birinci tur elemesinde Yenimahalle Belediyespor, Yunan ekibi OFN Ionias'ı iki maçta da mağlup ederek, ikinci tura yükseldi.

Mavi beyazlılar, ikinci turda Rumen ekibi HC Zalau ile mücadele edecek. Başkent temsilcisi, HC Zalau'yu geçtiği takdirde, grup aşamasında boy gösterecek.

Melekler yüksekten uçtu

Takımların anlaşması nedeniyle ilk tur Ankara'da oynanırken, Yenimahalle Belediyespor bu avantajı iyi kullanmasını bildi. Cumartesi oynanan mücadeleden 31-24 üstün ayrılan Yenimahalle, rövanşta da ipleri elden bırakmadı ve 30-22'lik galibiyetle rakibini eli boş göndererek ikinci tura yükselmesini bildi.

THF Spor Salonu 'nda oynanan iki mücadeleyi de Kosovalı hakem ikilisi, Eshref Bekiri ve Ilir Krasniqi yönetti. Her iki karşılaşmayı da baştan sona üstün götüren Yenimahalle, rakibi karşısında oldukça kaliteli bir performans ortaya koydu. Hücumda oldukça efektif görülen mavi beyazlılar, iki maçta rakip filelere 61 gol bırakarak izleyenleri mest etti.

Isabella kalesinde devleşti

Yenimahalle Belediyespor 'un Kamerunlu kalecisi Isabella, kalesinde adeta devleşerek tur mücadelesine damga vurdu. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Isabella, performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Olga'dan resital

Yenimahalle'nin Ukraynalı yıldızı Olga Lauik, hücümdaki bitiriciliğiyle izleyenleri büyüledi. Üstüne düşen görevi başarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, takımın gol yükünü çekti. Rakip filelere iki maçta 14 gol bırakan Olga, klas oyunuyla izleyenlere hentbol resitali sundu.

Melekler ligde dönüyor

EHF Kupası'nda 2. tura yükselen Yenimahalle, rotasını süper lige çevirdi. Ligin ilk karşılaşmasında İstanbul'a gidecek olan mavi beyazlılar, Üsküdar'la karşılaşacak. Mücadele, 4 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleşecek.