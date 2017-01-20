Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Kupası 2'nci turunda çeyrek finale yükseldi

Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Kupası 2'nci turunda çıktığı 3 maçın hepsinden galip gelerek lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Yenimahalle Belediyespor Türkiye Kupası'nda da farkını ortaya koydu. Turnuvanın 2'nci turunda Genç Uşakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Ankara ekibi bu mücadelelerin hepsini kazanarak çeyrek finale yükseldi. Başkent temsilcisi C Grubunda 3 karşılaşma oynadı. Turun ilk maçında Genç Uşakspor maçıyla başlayan mavi-beyazlılar rakibini gole boğdu 38-21’lik skorla rahat bir galibiyet aldı.

Güle oynaya çeyrek finale

Kupanın ikinci gün maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Ankara temsilcisi bu mücadeleden de 33-25 üstün ayrıldı. Turun son maçında THF Hentbol Spor Salonu'nda da Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Yenimahallle Belediyespor bu karşılaşmadan da 41-22’yle farklı bir şekilde galip ayrılmayı bildi. Ankara temsilcisi 3 mücadeleyi de kazanarak adını bir üst tura yansıtmaya başladı.