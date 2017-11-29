  • BIST 103.984
  • Altın 160,759
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 13 °C

Yenimahalle Belediyespor, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun Futsal B2-B3 1. Ligi'ni, ikinci sırada tamamladı

»
Yenimahalle Belediyespor, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun Futsal B2-B3 1. Ligi'ni, ikinci sırada tamamladı
İskenderun'da sona eren şampiyonada mavi beyazlılar, 8 takımın katıldığı ligde kıyasıya geçen mücadele sonrasında, topladığı 28 puanla ikincilik kupasını kaldırmayı başardı.

Mavi beyazlılara kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayıdan, İskenderun Belediyespor Kulüp Başkanı Levent Duman ve Spor Koordinatörü Levent Erköse verdi.

Kral Yenimahalle'den çıktı

Oldukça çekişmeli geçen ligi ikinci sırada tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, ligin gol kralını mavi beyazlı formadan çıkarmayı başardı. Takımın yetenekli golcüsü Ümit Koç, attığı 36 golle gol kralı tacını taktı.

Hedef Şampiyonluk

Yenimahalle Belediyespor, 2018 Mart ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi çalışmalarına ara vermeden başladı. Bu sezon kazanılan tecrübeyi, sıkı çalışmayla harmanlayacak olan mavi beyazlı ekip, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukları ağırlamaya devam ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:13
  • Yenimahalle Belediyesi, Umut Hastanesi işbirliğinde öğrencilere diş taraması yapıldı24 Kasım 2017 Cuma 12:00
  • Yenimahalle Belediyesi geleneksel hale getirdiği Hamsi Şenliği’ne Demetevler Karşıyaka İş Merkezi önünde start verdi24 Kasım 2017 Cuma 11:14
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, grubunu şampiyon bitirerek play-off vizesi aldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:05
  • “Eğitimde Neler Oluyor?“ adlı panel ile Yenimahallelilerle buluşacak23 Kasım 2017 Perşembe 12:22
  • Yenimahalle’de her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe sakinleri Karadeniz’in incisi hamsiye doyacak22 Kasım 2017 Çarşamba 11:53
  • Yenimahalle Belediyesi 2018 yılı Mali Bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul gördü22 Kasım 2017 Çarşamba 11:35
  • Yenimahalle'de 2018’de 4 kültür merkezi birden açılacak21 Kasım 2017 Salı 10:47
  • Başkan Fethi Yaşar Balalılarla kahvaltıda bir araya geldi20 Kasım 2017 Pazartesi 12:33
  • Başkan Yaşar, Çakırlar Şehitler Camii ve Sosyal Tesisleri’nin temel atma törenine katıldı20 Kasım 2017 Pazartesi 12:30
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim